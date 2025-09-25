اقرأ أكثر

مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة تتجاوز التوقعات

٦:٤٣ م ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

بلغت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة (أغسطس) مستوى 4 أشهر، مقابل توقعات بـ 3.95 مليون و4.01 مليون سابقًا (بانخفاض 0.2% فقط على أساس شهري، مقابل توقعات بـ 1.5% و2% سابقًا).

 

