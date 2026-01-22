عاجل: بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة

مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 199 , المتوقع: 209 , الفعلي: 200

أظهرت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أداءً أقوى من المتوقع، ما يعزز صورة الاقتصاد الأمريكي القوي رغم تشديد الأوضاع المالية. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.4%، متجاوزًا التوقعات البالغة 4.3%، ومرتفعًا بوضوح عن القراءة السابقة عند 3.8%.

في الوقت نفسه، جاء مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي متوافقًا مع التوقعات عند 3.7%، مقارنة بقراءة سابقة بلغت 2.1%، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على مستوى الاقتصاد الكلي. كما ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية – المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم – إلى 2.9%، بما يتماشى مع التقديرات وأعلى من القراءة السابقة عند 2.6%.

أما على صعيد سوق العمل، فجاءت مطالبات البطالة الأسبوعية عند 200 ألف طلب، أقل بقليل من التوقعات البالغة 209 آلاف، وقريبة من القراءة السابقة 199 ألفًا، مما يعكس استمرار متانة سوق العمل الأمريكي.

بشكل عام، تعزز هذه البيانات التوقعات باستمرار الاقتصاد الأمريكي في إظهار مرونة قوية، ما قد يدعم بقاء السياسة النقدية متشددة لفترة أطول.