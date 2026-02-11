ديوا تستحوذ على حصة «دبي القابضة» في «إمباور» مقابل 1.4 مليار دولار

استحوذت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) على كامل حصة «دبي القابضة» البالغة 24% في شركة الإمارات المركزية للتبريد «إمباور» مقابل 5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، لترتفع حصتها إلى 80% حسب إفصاح نُشر على سوق دبي المالي وبذلك ارتفعت حصة «هيئة كهرباء ومياه دبي» في «إمباور» إلى 80%.

وبموجب الصفقة، باتت الهيئة تمتلك 5.6 مليار سهم ما يمثل 56%، وذلك بعد شراء 2.4 مليار سهم من شركة الإمارات «باور انفستمنت» (الإمارات باور) المملوكة من «دبي القابضة» بسعر شراء للسهم عند 2.16 درهم بعلاوة 14 بالمئة عن أحدث إغلاق لسهم إمباور، مما يؤكد رغبة ديوا في دفع ما يلزم للسيطرة على مزود خدمات التبريد المركزي .

من جانبه أشار بيان سوق دبي المالي إلى أن سعر الشراء للسهم الواحد ضمن الصفقة بلغ 2.16 درهم، لافتا إلى أن القيمة السوقية لشركة «إمباور» التي تبلغ نحو 17.9 مليار درهم.

الجدير بالذكر أن معالي سعيد محمد أحمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي قد نوه أن شركة إمباور رسخت مكانتها الرائدة عالمياً في التبريد المركزي، وهذه الصفقة تعزز ثقتنا بالإمكانيات المستقبلية للشركة، بينما تعزز قدرة هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق التكامل التشغيلي، وإطلاق قيمة طويلة المدى، ودعم توجهات الطاقة النظيفة في دبي. نحن نواصل التركيز على متابعة الاستثمارات الاستراتيجية التي تتماشى مع أولويات دبي الاقتصادية، وتسريع التنمية المستدامة، وتحقيق عوائد قوية ومرنة لمساهمينا وأصحاب المصلحة على المدى الطويل. وستواصل إمباور العمل كشركة مساهمة عامة مستقلة مدرجة في سوق دبي المالي، مع الحفاظ على تركيزها على تقديم خدمات تبريد المناطق الفعالة والمستدامة في أنحاء دبي.

المصدر:XSTATION

