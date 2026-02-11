التقويم الاقتصادي: بيانات الوظائف غير الزراعية وتقرير مخزونات النفط الأمريكية 💡

بدأت جلسة التداول النقدي في الأسواق الأوروبية للتو. تشهد البورصات الرئيسية انخفاضًا طفيفًا في قيمتها خلال الدقائق الأولى من التداول. انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.34%، بينما انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.22%. أما على الصعيد المحلي، فتُسجل بورصتا النمسا والبرتغال أفضل أداء. ويُلاحظ أكبر انخفاض، بنسبة تقارب 0.45%، في مؤشر كاك 40.
السؤال الأهم هو: ما الذي سيحدث لاحقًا؟
قد يتحدد ذلك بناءً على البيانات الاقتصادية الكلية وتقارير الشركات المقرر صدورها اليوم. التفاصيل أدناه:
المصدر: XTB
