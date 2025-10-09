عاجل: بيانات الواردات والصادرات من ألمانيا جاءت أضعف من المتوقع

- جاءت بيانات الصادرات والواردات الألمانية أضعف من المتوقع.
- لا يزال الطلب على المنتجات الألمانية في الخارج والاستهلاك المحلي تحت الضغط.
- جاءت بيانات الصادرات والواردات الألمانية أضعف من المتوقع.
- لا يزال الطلب على المنتجات الألمانية في الخارج والاستهلاك المحلي تحت الضغط.
- الواردات الألمانية (معدلة موسميًا): -1.3% شهريًا، مقابل -0.5% متوقعة، و-0.1% سابقًا.
- الصادرات الألمانية (معدلة موسميًا): -0.5% شهريًا، مقابل -0.2% متوقعة، و-0.6% سابقًا.
- الميزان التجاري الألماني (يورو): 17.2 مليار يورو، مقابل 15 مليار يورو متوقعة، و14.7 مليار يورو سابقًا.
عاجل: بيانات أولية من جامعة ميشيغان تتوافق مع التوقعات 📌
عاجل: انخفاض USDCAD بعد بيانات التوظيف الكندية 📌
أرامكو السعودية تحصد جائزة "الشركة عالية الأداء" وتُرسّخ ريادتها في بيئة العمل عالمياً
📈 بورصة مسقط تسجل أرقامًا قياسية في 2025: هل بدأت حقبة صعود جديدة؟