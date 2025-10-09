اقرأ أكثر
١٠:٠٣ ص · ٩ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات الواردات والصادرات من ألمانيا جاءت أضعف من المتوقع

أهم النقاط
أهم النقاط
  • جاءت بيانات الصادرات والواردات الألمانية أضعف من المتوقع.
  • لا يزال الطلب على المنتجات الألمانية في الخارج والاستهلاك المحلي تحت الضغط.
  • الواردات الألمانية (معدلة موسميًا): -1.3% شهريًا، مقابل -0.5% متوقعة، و-0.1% سابقًا.
  • الصادرات الألمانية (معدلة موسميًا): -0.5% شهريًا، مقابل -0.2% متوقعة، و-0.6% سابقًا.
  • الميزان التجاري الألماني (يورو): 17.2 مليار يورو، مقابل 15 مليار يورو متوقعة، و14.7 مليار يورو سابقًا.
 

 

١٠ أكتوبر ٢٠٢٥, ٦:٠٨ م

عاجل: بيانات أولية من جامعة ميشيغان تتوافق مع التوقعات 📌
١٠ أكتوبر ٢٠٢٥, ٤:٤٠ م

عاجل: انخفاض USDCAD بعد بيانات التوظيف الكندية 📌
١٠ أكتوبر ٢٠٢٥, ١:٤٢ م

أرامكو السعودية تحصد جائزة "الشركة عالية الأداء" وتُرسّخ ريادتها في بيئة العمل عالمياً
١٠ أكتوبر ٢٠٢٥, ١:٣٩ م

📈 بورصة مسقط تسجل أرقامًا قياسية في 2025: هل بدأت حقبة صعود جديدة؟

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات