عاجل: ثقة المستهلك الأمريكي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أضعف بكثير من المتوقع 📌

ثقة المستهلك الأمريكي من بنك الاحتياطي الفيدرالي: 88.7 (توقعات: 93.3، سابقًا: 94.6، مُعدّل: 95.5)
- بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند: -15 مقابل -5 توقعات و-4 سابقًا
مؤشر المنازل الأمريكية قيد الانتظار: 76.3 (سابقًا: 74.8، مُعدّل: 71.8)
- تغير مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار (شهريًا): 1.9% (توقعات: 0.2%، سابقًا: 0.0%، مُعدّل: -0.1%)
مخزونات الأعمال الأمريكية (شهريًا): 0% (توقعات: 0%، سابقًا: 0.2%)
تباينت ردود فعل المستثمرين على مؤشر US30، حيث اعتبروا ذلك مؤشرًا على احتمالية خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بنسبة 100% تقريبًا في ديسمبر. من ناحية أخرى، يتباطأ الاقتصاد الأمريكي، ويؤكد مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي ذلك
المصدر: xStation5
مخطط اليوم - EURUSD (28.11.2025)
مؤشر DE40: تراجع طفيف لمؤشر DAX قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الألماني 📌انتعاش بورصة دويتشه بعد استحواذ محتمل على مجموعة Allfunds
التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المستهلك الألماني والناتج المحلي الإجمالي الكندي في دائرة الضوء
عاجل: بيانات الناتج المحلي الإجمالي السويسري أضعف من المتوقع 📌مؤشر أسعار المستهلك الإسباني أعلى من التوقعات