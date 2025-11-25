اقرأ أكثر
٧:٢٨ م · ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: ثقة المستهلك الأمريكي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أضعف بكثير من المتوقع 📌

ثقة المستهلك الأمريكي من بنك الاحتياطي الفيدرالي: 88.7 (توقعات: 93.3، سابقًا: 94.6، مُعدّل: 95.5)

 

  • بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند: -15 مقابل -5 توقعات و-4 سابقًا

 

مؤشر المنازل الأمريكية قيد الانتظار: 76.3 (سابقًا: 74.8، مُعدّل: 71.8)

 

  • تغير مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار (شهريًا): 1.9% (توقعات: 0.2%، سابقًا: 0.0%، مُعدّل: -0.1%)

 

مخزونات الأعمال الأمريكية (شهريًا): 0% (توقعات: 0%، سابقًا: 0.2%)

 

تباينت ردود فعل المستثمرين على مؤشر US30، حيث اعتبروا ذلك مؤشرًا على احتمالية خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بنسبة 100% تقريبًا في ديسمبر. من ناحية أخرى، يتباطأ الاقتصاد الأمريكي، ويؤكد مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي ذلك

 

المصدر: xStation5

