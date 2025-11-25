ملخص يومي: ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تراجع الدولار قبل عطلة عيد الشكر 🗽

لا تزال معنويات السوق في وول ستريت تُظهر إقبالاً قوياً على المكاسب، على الرغم من انخفاض أسهم إنفيديا في البداية بنحو 7%. وقد خفّض انخفاض إنفيديا الآن إلى حوالي 3%، وبدأ قطاع التكنولوجيا يتعافى؛ كما تباطأت خسائر شركات تايوان لأشباه الموصلات، وAMD، وأوراكل. وتتداول أسهم ميتا بلاتفورمز وإيلي ليلي على ارتفاع، بينما وصلت ألفابت إلى مستويات قياسية جديدة. وتشهد جميع قطاعات الأسهم تقريباً ارتفاعاً.

تأثرت أسهم أشباه الموصلات سلباً بتقارير تفيد بأن ميتا تدرس استخدام رقائق TPU من جوجل بدلاً من وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا. وقد وجّه هذا الطرح انتقاداً حاداً لمكانة إنفيديا "الاحتكارية" المزعومة في السوق، وعزز التفاؤل بشأن ألفابت، التي يُنظر إليها، إلى جانب برودكوم، على أنها منافس رئيسي لشركة جنسن هوانغ.

يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً اليوم عقب بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة وانخفاض ثقة المستهلكين في استطلاع مجلس المؤتمرات. تزيد وول ستريت من توقعاتها بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، وارتفع زوج اليورو/دولار أمريكي بنسبة 0.4%، مرتدًا من مستوى الدعم الرئيسي عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم، ومختبرًا مستوى 1.158.

فيما يلي بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي اليوم:

مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد: 88.7 (المتوقع: 93.3، السابق: 94.6، المُعدّل: 95.5)

مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار: 76.3 (المتوقع: -، السابق: 74.8، المُعدّل: 71.8)

مبيعات التجزئة (على أساس سنوي): 4.3% (المتوقع: -، السابق: 5.0%)

مؤشر أسعار المنتجين (على أساس سنوي): 2.7% (المتوقع: 2.6%، السابق: 2.6%)

مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (على أساس شهري): 0.1% (المتوقع: 0.2%، السابق: -0.1%)

مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (على أساس سنوي): 2.6% (المتوقع: 2.7%، السابق: 2.8%)

مؤشر أسعار المنتجين (على أساس شهري): 0.3% (المتوقع: 0.3%، السابق: -0.1%)

مبيعات التجزئة الأساسية (على أساس شهري): ٠.٣٪ (المتوقع: ٠.٣٪، السابق: ٠.٧٪، المُعدَّل: ٠.٦٪)

مبيعات التجزئة (شهريًا): ٠.٢٪ (المتوقع: ٠.٤٪، السابق: ٠.٦٪)

مخزونات الأعمال (شهريًا): ٠٪ (المتوقع: ٠٪، السابق: ٠.٢٪)

تغير مبيعات المنازل المعلقة (شهريًا): ١.٩٪ (المتوقع: ٠.٢٪، السابق: ٠.٠٪، المُعدَّل: -٠.١٪)

مؤشر ريتشموند الفيدرالي للتصنيع: -١٥ (المتوقع: -٥، السابق: -٤)

مؤشر أسعار المنازل (سنويًا): ١.٧٪ (المتوقع: -، السابق: ٢.٣٪)

مؤشر أسعار المنازل (شهريًا): ٠٪ (المتوقع: ٠.٢٪، السابق: ٠.٤٪)

مؤشر كيس-شيلر لعشرين مدينة (سنويًا): ١.٣٦٪ (المتوقع: ١.٤٪، السابق: ١.٦٪)

النمو السنوي في الكتاب الأحمر: ٥.٩٪ (السابق: ٦.١٪)

المصدر: xStation5