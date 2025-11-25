ارتفاع EURUSD بنسبة 0.4% بعد ارتداده من منطقة دعم مهمة 📈

يرتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم على خلفية بيانات اقتصادية كلية متباينة من الاقتصاد الأمريكي. تلقت الأسواق قراءة ضعيفة جدًا لشهر أكتوبر لمعنويات المستهلكين، وبيانات مخيبة للآمال من بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وتضخمًا أساسيًا في أسعار المنتجين أقل من المتوقع، على أساس سنوي وشهري. وتعززت هذه البيانات الضعيفة بتقرير مبيعات التجزئة الذي جاء أضعف من المتوقع، مما دفع المستثمرين إلى استنتاج أن خفض سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر يبدو الآن مرجحًا للغاية. ومع تغير هذه التوقعات، يرتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي، مع ارتفاع احتمالية خفض سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من أقل من 20% الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 80% اليوم. الدولار يضعف.

بالإضافة إلى ذلك، تشير تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر مطلعة على عملية اختيار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم، إلى أن كيفن هاسيت - الذي يعتبره الكثيرون أحد أكثر حلفاء ترامب ولاءً - أصبح المرشح الأوفر حظًا. ونتيجة لذلك، تتزايد قناعة الأسواق بأن موقف ترامب "الحمائمي" من السياسة النقدية سيستمر في قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم. أشار وزير الخزانة بيسنت إلى أنه من المرجح اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد قبل عيد الميلاد، وستكون إحدى مهامه الرئيسية "تبسيط" وتوحيد سياسة الاحتياطي الفيدرالي - وهو اتجاه يتماشى مع تخفيف القيود التنظيمية، وهو أمر أشادت به وول ستريت وكثيراً ما أشاد به هاسيت.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (الإطار الزمني اليومي)

ارتد زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر) ويقترب من مستوى 1.158، مشكلاً قاعاً مزدوجاً حول مستوى 1.152. ويبدو أن الاتجاه قصير المدى يدعم المزيد من المكاسب نحو مستوى 1.162.

المصدر: xStation5