صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ( Y/Y ): السابق: 3.0 %, المتوقع: 2.9 %, الفعلي: 3.3%

مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ( M/M ): السابق: 0.0 %, المتوقع: 0.2 %, الفعلي: 0.7%

مؤشر أسعار المنتجين ( Y/Y ): السابق: 3.0 %, المتوقع: 2.7 %, الفعلي: 3.0%

مؤشر أسعار المنتجين ( M/M ): السابق: 0.2 %, المتوقع: 0.2 %, الفعلي: 0.5%

تعكس بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية ضغوطًا تضخمية أقوى من التوقعات، خاصة على المستوى الشهري، حيث سجل المؤشر الأساسي قفزة واضحة بلغت 0.7% مقارنة بتوقعات 0.2%. هذا الارتفاع يشير إلى تسارع تكاليف الإنتاج، ما قد ينتقل لاحقًا إلى أسعار المستهلكين. وعلى أساس سنوي، جاء المؤشر الأساسي أعلى من المتوقع عند 3.3%، ما يعزز المخاوف من ثبات التضخم عند مستويات مرتفعة. في المقابل، استقرار المؤشر العام السنوي عند 3.0% يخفف جزئيًا من حدة القلق. إجمالًا، البيانات قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي للتريث في خفض أسعار الفائدة.

كيفن وارش خبير اقتصادي أمريكي، وهو أصغر شخص في التاريخ يشغل منصبًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. شغل هذا المنصب من عام 2006 إلى عام 2011، ومثّل الاحتياطي الفيدرالي في قمة مجموعة العشرين، فضلًا عن تمثيله في العلاقات مع الاقتصادات الآسيوية. يشغل حاليًا منصب زميل شيبارد الزائر المتميز في الاقتصاد في معهد هوفر، ويُدرّس في كلية ستانفورد للدراسات العليا في إدارة الأعمال. كما أنه شريك في شركة ستانلي دراكنميلر في مكتب دوكين العائلي. عمل سابقًا مستشارًا اقتصاديًا لرئيس الولايات المتحدة، وبدأ مسيرته المهنية في قسم عمليات الاندماج والاستحواذ في مورغان ستانلي. وهو مؤلف تقرير مستقل لبنك إنجلترا، وقد اعتمد البرلمان البريطاني توصياته.