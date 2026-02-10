ملخص اليوم: بيانات أمريكية ضعيفة تُؤدي إلى انخفاض الأسواق، والمعادن الثمينة تتعرض لضغوط مجدداً!

تتباين أجواء التداول في أوروبا. ففي وقت كتابة هذا التقرير، سجل مؤشر داو جونز ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% تقريبًا، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% تقريبًا، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% تقريبًا.

سادت أجواء سلبية في أوروبا، حيث أنهت معظم المؤشرات جلسة التداول على انخفاض. فقد انخفض مؤشر داكس الألماني بأكثر من 0.1%، وخسر مؤشر فوتسي 100 البريطاني أكثر من 0.3%، وتراجع مؤشر إيبكس 35 الإسباني بنسبة 0.4%. وكان أداء مؤشر كاك 40 الفرنسي هو الأفضل، حيث سجل ارتفاعًا طفيفًا فقط.

بلغت مبيعات التجزئة الأمريكية في ديسمبر 0.0% على أساس شهري، سواءً بشكل عام أو باستثناء السيارات (كان من المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.4%)، وجاءت ضعيفة للغاية، وأقل بكثير من التوقعات، مما خيب آمال السوق وأثار شكوكًا جدية حول وضع المستهلك الأمريكي. تشير هذه البيانات الضعيفة بوضوح إلى تباطؤ في الاستهلاك، مما قد يُضعف آفاق النمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة.

في سوق العملات، لوحظت أكبر التغيرات في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. ويرتفع الين مقابل الدولار استجابةً لفوز معسكر رئيس الوزراء تاكايتشي.

تسيطر المشاعر السلبية على سوق المعادن النفيسة. انخفض سعر الذهب بنحو 1%، ويحوم حول 5000 دولار للأونصة. وانخفض سعر الفضة بأكثر من 3%، ليختبر مستوى 80 دولارًا للأونصة. ويتصرف البالاديوم والبلاتين بشكل مماثل، حيث انخفضا بنحو 1.6%.

يشهد سوق العملات الرقمية عمليات بيع مكثفة، حيث لا تزال أهم الأصول تحت ضغط قوي. انخفض سعر البيتكوين بنحو 2%، ليهبط إلى ما دون 69000 دولار، بينما انخفض سعر الإيثيريوم بشكل حاد، بنحو 5%، إلى حوالي 2000 دولار.

سوق السلع الأساسية تحت ضغط. انخفضت عقود خام برنت بنحو 0.4%، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.6%. كما لا تزال عقود الغاز الطبيعي (ناتغاز) تحت ضغط، حيث انخفضت بنحو 0.2%.

عرضت شركة كوكاكولا نتائجها للربع الرابع من عام 2025، والتي، على الرغم من تحقيقها نموًا في ربحية السهم وحجم المبيعات أفضل من المتوقع، إلا أنها جاءت مخيبة للآمال من حيث الإيرادات، حيث بقيت دون توقعات السوق. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن نمو معتدل في المبيعات لعام 2026 وتغيير في منصب الرئيس التنفيذي.