فوز حزب تاكايتشي في الانتخابات اليابانية – هل يعود القلق بشأن الديون؟ 💰✂️

عادت ما يُسمى بـ"صفقة تاكايتشي" إلى دائرة الضوء بعد الفوز الحاسم لائتلاف رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي في انتخابات مجلس النواب. فقد حصد الحزب الليبرالي الديمقراطي 316 مقعدًا من أصل 465، وبالإضافة إلى 36 مقعدًا فاز بها شريكه في الائتلاف، حزب إيشين، حقق الائتلاف أغلبية ساحقة بلغت ثلثي المقاعد (أكثر من 310 مقاعد). تُزيل هذه النتيجة عقبات تشريعية رئيسية، وتُعزز التوقعات بتوسع مالي، بما في ذلك الاقتراح بتعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية بنسبة 8% لمدة عامين، وهو ما تعتبره الأسواق داعمًا للنمو الاقتصادي، ولكنه يُمثل أيضًا تحديًا للاستدامة المالية لليابان.

يُعدّ الين الياباني من أقوى عملات مجموعة العشر اليوم. المصدر: xStation 5

أما بالنسبة للأسهم، فيُشكّل الوضوح السياسي حافزًا إيجابيًا على المدى القصير. ويتزايد إقبال المستثمرين على شراء الأسهم اليابانية تحسّبًا لزيادة الإنفاق الحكومي، وتوسيع الإنفاق الدفاعي، والاستثمارات الاستراتيجية (الذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي)، حتى مع بقاء سوق السندات متأثرًا بمخاطر زيادة إصدار الديون. ويظلّ المخطط الضريبي نقطة الخلاف الرئيسية: إذ تُشير التقديرات إلى عجز مالي سنوي يُقدّر بنحو 5 تريليونات ين، ما يدفع الأسواق إلى مراقبة كيفية تمويل الحكومة لهذا العجز عن كثب دون المساس بالثقة في الدين العام الياباني المرتفع أصلًا.

ارتفع مؤشر الأسهم الياباني الرئيسي، JP225 (نيكي 225)، بنسبة طفيفة بلغت 0.25% اليوم. ومع ذلك، كان هذا الارتفاع كافيًا لدفع المؤشر إلى مستويات قياسية. المصدر: xStation 5

في غضون ذلك، لا يزال الين بمثابة "ممتص الصدمات" الرئيسي، وتتخذ السلطات موقفًا حازمًا ضد أي ضعف غير منظم للعملة. في تداولات يوم الاثنين المتقلبة، ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني لفترة وجيزة إلى 157.729 قبل أن يتراجع سريعًا؛ وبعد سلسلة من التحذيرات المتزايدة، انخفض الزوج بنحو 0.4% إلى 156.620، ليستقر قرب المتوسط ​​المتحرك لخمسة أيام (حوالي 156.600). ومع رسالة منسقة من مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية وكبار مسؤولي سوق الصرف الأجنبي تؤكد على "ضرورة التحرك العاجل" ومعارضة التحركات أحادية الجانب، ازداد خطر التدخل بشكل واضح، مما سيحد من ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني على المدى القريب، على الرغم من التوقعات بسياسة توسعية بعد فوز تاكايتشي.

المصدر: xStation 5