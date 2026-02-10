عاجل: مبيعات التجزئة الأمريكية أقل من التوقعات

نتائج مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر
- مبيعات التجزئة (شهريًا): الفعلية 0% (المتوقعة 0.4%؛ السابقة: 0.6%)
- المبيعات باستثناء السيارات (شهريًا): الفعلية 0% (المتوقعة 0.3%؛ السابقة: 0.5%)
- المبيعات باستثناء السيارات والوقود (شهريًا): الفعلية 0% (السابقة: 0.4%)
ما أهمية هذه البيانات؟
تُعدّ مبيعات التجزئة أحد المؤشرات الرئيسية لحالة المستهلك في الولايات المتحدة، والتي تُساهم في معظم النمو الاقتصادي. تُتيح هذه البيانات، وخاصةً عند استبعاد السيارات والوقود، تقييم قوة الطلب الحقيقية والوتيرة الحالية للنشاط الاقتصادي. يُشير استمرار نمو المبيعات إلى مرونة المستهلك رغم ارتفاع أسعار الفائدة. من وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي، تُؤثر هذه البيانات على تقييم ضغط الطلب وتوقعات خفض أسعار الفائدة مستقبلًا، وبالنسبة للأسواق المالية، تُؤثر على تقييم الدولار والسندات والأسهم، وتُخفف المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي حاد.
المصدر: xStation5
ملخص اليوم - تقرير قوي عن الوظائف غير الزراعية قد يؤخر خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي
عاجل: زيادة هائلة في احتياطيات النفط الأمريكية!
الولايات المتحدة: هل تشير الأرقام القياسية للرواتب إلى مسار أبطأ لخفض أسعار الفائدة؟
عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة