اقرأ أكثر
٥:٣٢ م · ١٠ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: مبيعات التجزئة الأمريكية أقل من التوقعات

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني

نتائج مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر

  • مبيعات التجزئة (شهريًا): الفعلية 0% (المتوقعة 0.4%؛ السابقة: 0.6%)
  • المبيعات باستثناء السيارات (شهريًا): الفعلية 0% (المتوقعة 0.3%؛ السابقة: 0.5%)
  • المبيعات باستثناء السيارات والوقود (شهريًا): الفعلية 0% (السابقة: 0.4%)

 

ما أهمية هذه البيانات؟

تُعدّ مبيعات التجزئة أحد المؤشرات الرئيسية لحالة المستهلك في الولايات المتحدة، والتي تُساهم في معظم النمو الاقتصادي. تُتيح هذه البيانات، وخاصةً عند استبعاد السيارات والوقود، تقييم قوة الطلب الحقيقية والوتيرة الحالية للنشاط الاقتصادي. يُشير استمرار نمو المبيعات إلى مرونة المستهلك رغم ارتفاع أسعار الفائدة. من وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي، تُؤثر هذه البيانات على تقييم ضغط الطلب وتوقعات خفض أسعار الفائدة مستقبلًا، وبالنسبة للأسواق المالية، تُؤثر على تقييم الدولار والسندات والأسهم، وتُخفف المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي حاد.

 

 

المصدر: xStation5

 

١١ فبراير ٢٠٢٦, ١٠:٣٠ م

ملخص اليوم - تقرير قوي عن الوظائف غير الزراعية قد يؤخر خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي
١١ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٣٤ م

عاجل: زيادة هائلة في احتياطيات النفط الأمريكية!
١١ فبراير ٢٠٢٦, ٦:٥٠ م

الولايات المتحدة: هل تشير الأرقام القياسية للرواتب إلى مسار أبطأ لخفض أسعار الفائدة؟
١١ فبراير ٢٠٢٦, ٥:٣١ م

عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات