عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو أعلى قليلاً من التوقعات

منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر أغسطس:

مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي: 0.2% على أساس شهري؛ السابق: 0.0% على أساس شهري

مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي: 2.1% على أساس سنوي؛ المتوقع: 2.1% على أساس سنوي؛ السابق: 2.0% على أساس سنوي

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي: 2.3% على أساس سنوي؛ المتوقع: 2.2% على أساس سنوي؛ السابق: 2.3% على أساس سنوي

بالنظر إلى المكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو، من المتوقع أن يكون للغذاء والكحول والتبغ أعلى معدل سنوي في أغسطس (3.2٪، مقارنة بـ 3.3٪ في يوليو)، تليها الخدمات (3.1٪، مقارنة بـ 3.2٪ في يوليو)، والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة (0.8٪، مستقرة مقارنة بشهر يوليو) والطاقة (-1.9٪، مقارنة بـ -2.4٪ في يوليو).

بشكل عام، تُظهر هذه الأرقام أن البنك المركزي الأوروبي يتمتع حاليًا بوضع جيد جدًا فيما يتعلق بأسعار الفائدة والسياسة النقدية. كان لهذه البيانات تأثير محدود على اليورو، على الرغم من أن مفاجأة الأرقام المرتفعة قليلاً أدت إلى استقرار سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي عند حوالي 1.16370