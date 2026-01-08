هل سيساهم قطاع الدفاع في دعم أسواق الأسهم الأوروبية؟

تشهد المؤشرات الأوروبية أداءً ضعيفاً نسبياً مع بداية المرحلة الثانية من جلسة تداول يوم الخميس. فقد ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، بينما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.23%، وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.15%. أما مؤشر W20 البولندي، فيشهد أداءً ضعيفاً للغاية، حيث انخفض بنسبة تقارب 2%. وتنتظر الأسواق بيانات من الولايات المتحدة حول طلبات إعانة البطالة، بالإضافة إلى تقرير سوق العمل الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة. وعلى صعيد القطاعات، يبرز قطاع الصناعات الدفاعية اليوم، مدفوعاً بتصريحات ترامب حول زيادة الاستثمار في التسلح.

عروض أسعار حالية للعقود الكبرى. المصدر: xStation

تقلبات حالية ملحوظة في السوق الأوروبية الأوسع. المصدر: xStation

خلال جلسة تداول يوم الخميس، واصل مؤشر داكس اتجاهه الصعودي متجاوزًا حاجز 24,780 نقطة المذكور سابقًا، والذي كان يمثل مستوى المقاومة الرئيسي في عام 2025. علاوة على ذلك، يُعد الزخم الصعودي الحالي، الذي تمكن من تجاوز المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (المنحنى الأزرق على الرسم البياني) والمتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (المنحنى البنفسجي)، مؤشرًا فنيًا على اتجاه صعودي قصير الأجل للمؤشر. وطالما بقي مؤشر داكس فوق مستويات الدعم هذه، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الحالي. المصدر: xStation

أخبار الشركات الرئيسية:

خلال جلسة اليوم، برزت أسهم قطاع الدفاع مجددًا بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي. وقفز سهم شركة ليوناردو (LDO.IT) إلى صدارة مؤشر فوتسي ميب الإيطالي، محققًا مكاسب تقارب 3%.

المصدر: xStation

أطلقت شركة فالوريك (VK.FR) برنامجًا لإعادة شراء أسهم بقيمة 200 مليون يورو، يستمر حتى 30 يونيو 2026، لتغطية جزء من حقوق الاكتتاب (BSAs) والحد من تخفيف قيمة الأسهم عند ممارستها، ولتغطية جزء أقل من تكاليف خطط تحفيز الموظفين. كما تخطط الشركة لدفع توزيعات أرباح استثنائية مؤقتة في الربع الثالث من عام 2026، تشمل حوالي 300 مليون يورو من بيع حقوق الاكتتاب، بالإضافة إلى فائض يتراوح بين 80% و100% من التدفقات النقدية المتولدة في عام 2025 والتي لم تُخصص لإعادة شراء الأسهم. ومن المتوقع أن يصل إجمالي العائد للمساهمين إلى 500 مليون يورو على الأقل في عام 2026، مع عدم اقتراح أي توزيعات أرباح سنوية لعام 2025 نظرًا لهذا الدفع. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع سياسة رأس مال الشركة، التي تفترض رافعة مالية تبلغ حوالي 0.5 ضعف صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وسيولة تتجاوز مليار يورو. أكد فيليب غيليموت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، أن هذه خطوة نحو أن تصبح الشركة من أكثر الشركات مراعاةً لحقوق المساهمين في القطاع.

وحذرت شركة أسوشيتد بريتيش فودز (AB Foods؛ ABF.UK) من انخفاض أرباحها التشغيلية وربحية السهم عن المتوقع خلال السنة المالية، وذلك نتيجة ضعف مبيعات بريمارك ونتائج متباينة في قسم الأغذية. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 12% لتسجل أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.

المصدر: xStation