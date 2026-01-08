مخطط اليوم : JP225 (08.01.2026)

يواصل مؤشر نيكاي 225 (JP225) انخفاضه، متراجعًا بنحو 0.85% اليوم، ومختبرًا مستويات أدنى من 52,000 نقطة، ما يعني أنه يتعرض لضغوط للجلسة الثالثة على التوالي. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى عمليات جني الأرباح في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات التي كانت تُباع بخصم كبير سابقًا، حيث انخفض سهم مجموعة سوفت بنك بأكثر من 4%، بينما شهدت أسهم طوكيو إلكترون وأدفانتست انخفاضات ملحوظة أيضًا. ويشهد المؤشر، الذي حطم مؤخرًا أرقامًا قياسية بفضل التفاؤل المحيط بالذكاء الاصطناعي، تصحيحًا بعد ارتفاع حاد مدفوع بالمضاربات على رقائق إنفيديا والأسهم ذات الصلة. يُضاف إلى ذلك البيانات الكارثية للأجور الحقيقية، التي انخفضت بنسبة 2.8% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض منذ يناير.

ومع ذلك، يبقى العبء الأكبر هو تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الصين، والتي تتصدر عناوين الأخبار اليوم. أعلنت بكين حظراً فورياً على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (المدنية والعسكرية) إلى اليابان، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة المحتملة، رداً على تصريحات رئيس الوزراء ساني تاكايتشي بشأن تايوان. وتواجه اليابان، التي تعتمد على الصين في نحو 60-70% من إمداداتها من هذه المواد الخام (ما يقارب 100% بالنسبة للمعادن الثقيلة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم)، خطراً حقيقياً لتعطيل سلاسل التوريد الخاصة بها في قطاعات السيارات والإلكترونيات والدفاع. وتشير تقديرات نومورا إلى أن حظراً لمدة ثلاثة أشهر قد يكلف الاقتصاد الياباني 660 مليار ين (4.2 مليار دولار أمريكي) ويخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.11 نقطة مئوية.

لم يُسهم تحقيق وزارة التجارة اليابانية في مكافحة الإغراق بشأن واردات ثنائي كلورو سيلان من اليابان، وهو مُكوّن كيميائي أساسي في صناعة الرقائق الإلكترونية، في تحسين الوضع، فضلاً عن الإعلان عن إعادة فرض حظر على واردات المأكولات البحرية اليابانية (وخاصة الأسماك وغيرها من المنتجات البحرية) ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الياباني ساني تاكايتشي بشأن تايوان والمشاكل المزعومة المتعلقة بالمياه من فوكوشيما.

على الرغم من الخصومات المذكورة آنفًا، والتي استمرت لثلاثة أيام مدفوعة بشكل رئيسي بعوامل جيوسياسية واقتصادية مُحددة، فإن عقد JP225 يحافظ على اتجاه صعودي طويل الأجل، مدعومًا فنيًا بالمتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (المنحنى الأزرق على الرسم البياني). ولا يزال الحد الأعلى للوضع الفني الحالي هو القمة المزدوجة المحلية في نطاق 52,780 نقطة. وينخفض ​​مؤشر القوة النسبية (RSI) للمتوسط ​​لمدة 14 يومًا إلى ما دون نطاق 70 نقطة، والذي يُعتبر غالبًا مؤشرًا على أن الأصل الأساسي في منطقة ذروة الشراء.

