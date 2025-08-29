اقرأ أكثر

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا

٤:٠١ م ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي:

  • مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.0%, المتوقع: 2.1%, الفعلي: 2.2%
  • مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1%
  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 1.8%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.1%
  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.4 %, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1%
 

تشير القراءة الأولى لمؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس إلى ارتفاعات أسرع من المتوقع في الأسعار في الاقتصاد الألماني، عقب الضغط الصعودي الطفيف الذي أظهرته البيانات الإقليمية الصادرة عن الولايات الفيدرالية. وظل التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.7% على أساس سنوي، بينما استقر مؤشر أسعار المستهلك للخدمات عند 3.1%، مما يُظهر علامات على استمرار الثبات على الرغم من ضعف الطلب الفعلي.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

ومن بين أكثر الفئات تقلبًا، ساهمت الطاقة في الانخفاض الأكبر (-2.4%)، تماشيًا مع الاتجاهات العالمية نتيجة انخفاض أسعار النفط، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5%.

واصل زوج اليورو/دولار الأمريكي، الذي كان هادئًا في البداية، خسائره التي تكبدها خلال الساعات الأخيرة، على الرغم من توقف الانخفاض عند المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 ساعة، مما مهد الطريق لتقلبات قادمة مع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية.

كتبها

Milad Azar

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات