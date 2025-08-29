عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي:

مؤشر أسعار المستهلكين ( Y/Y ): السابق: 2.0 %, المتوقع: 2.1 %, الفعلي: 2.2%

مؤشر أسعار المستهلكين ( M/M ): السابق: 0.3 %, المتوقع: 0.0 %, الفعلي: 0.1%

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ( Y/Y ): السابق: 1.8 %, المتوقع: 2.0 %, الفعلي: 2.1%

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ( M/M ): السابق: 0.4 %, المتوقع: 0.0 %, الفعلي: 0.1%

تشير القراءة الأولى لمؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس إلى ارتفاعات أسرع من المتوقع في الأسعار في الاقتصاد الألماني، عقب الضغط الصعودي الطفيف الذي أظهرته البيانات الإقليمية الصادرة عن الولايات الفيدرالية. وظل التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.7% على أساس سنوي، بينما استقر مؤشر أسعار المستهلك للخدمات عند 3.1%، مما يُظهر علامات على استمرار الثبات على الرغم من ضعف الطلب الفعلي.

ومن بين أكثر الفئات تقلبًا، ساهمت الطاقة في الانخفاض الأكبر (-2.4%)، تماشيًا مع الاتجاهات العالمية نتيجة انخفاض أسعار النفط، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5%.

واصل زوج اليورو/دولار الأمريكي، الذي كان هادئًا في البداية، خسائره التي تكبدها خلال الساعات الأخيرة، على الرغم من توقف الانخفاض عند المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 ساعة، مما مهد الطريق لتقلبات قادمة مع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية.