عاجل: بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) من الولايات المتحدة

٤:٣٢ م ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥

تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة التقرير عن كثب حيث أن نفقات الاستهلاك الشخصي هي المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.

بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي من الولايات المتحدة:

  • مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (Y/Y): السابق: 2.8%, المتوقع: 2.9%, الفعلي: 2.9%
  • مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (M/M): السابق: 0.3%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.3%
  • مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (M/M): السابق: 0.3%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.2%
  • مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (Y/Y): السابق: 2.6%, المتوقع: 2.6%, الفعلي: 2.6%
  • الإنفاق الشخصي: السابق: 0.4%, المتوقع: 0.5%, الفعلي: 0.5%
  • الدخل الشخصي: السابق: 0.3%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.4%
 

لم يتفاعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل كبير مع قراءة اليوم، حيث إن البيانات، التي جاءت متوافقة مع التوقعات، قد تم تسعيرها مسبقًا من قبل السوق، ولا تؤثر بشكل كبير على توقعات أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي.

لا يزال سوق المبادلات يتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر بنسبة تقارب 85% (وهو نفس مستوى ما قبل القراءة)

كتبها

Milad Azar

