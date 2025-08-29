الولايات المتحدة: تصحيح بعد الذروة. الدولار يرتفع

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة الأمريكية أمس عند أعلى مستوى تاريخي له. وحافظ المستثمرون على بعض تفاؤلهم الذي ساد أمس، حيث ارتفعت المؤشرات قبل الافتتاح. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.3%. إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على مكاسبه وسرعان ما تراجع. في الوقت الحالي، انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.2%، ومؤشر US100 بنسبة 0.4%.

يتعافى زوج اليورو/الدولار الأمريكي مؤقتًا من خسائره التي تكبدها أمس بفضل بيانات التضخم الإيجابية من ألمانيا. وينتظر السوق بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي. ومع ذلك، فإن القراءات الصادرة من الولايات المتحدة تسمح للدولار بأخذ زمام المبادرة.

EURUSD: -0.15%

GBPUSD: -0.35%

USDJPY: 0.27%

USDCHF: 0.21%

بيانات الاقتصاد الكلي:

تم نشر بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي. لا يُولي السوق أهمية كبيرة لهذه القراءة بقدر أهمية مؤشر أسعار المستهلك، ولكن من منظور السوق، تكتسب هذه القراءة أهمية أكبر نظرًا لكونها المقياس المُفضّل لدى الاحتياطي الفيدرالي عند تحديد السياسة النقدية. وقد جاءت البيانات متوافقة مع التوقعات.

معدل التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي ( PCE ) على أساس سنوي لشهر أغسطس: 2.6% (المتوقع: 2.6%، السابق: 2.6%)

معدل التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي ( PCE ) على أساس شهري لشهر أغسطس: 0.2% (المتوقع: 0.2%، السابق: 0.3%)

في وقت لاحق من اليوم، سنتعرف أيضًا على مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو.

التوقعات: 46، السابق: 47.1

ينكمش الاقتصاد الكندي هذا الربع. زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USDCAD) آخذ في الارتفاع.

نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي: 0.9% (المتوقع: 1.3%، السابق: 1.2%)

نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري: -0.1% (المتوقع: 0.1%، السابق: 0.1%)

نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي: -1.6% (المتوقع: -0.7%، السابق: 2.2%)

مؤشر US100 (D1)

يستمر السعر في البقاء فوق الحد الأدنى للاتجاه الصعودي متوسط ​​المدى، لكن من الواضح أن السوق يفتقر إلى القوة اللازمة للعودة إلى منتصف القناة. قد يؤدي هذا إلى اختراق محتمل نحو الأسفل. يمكن أيضًا ملاحظة اتجاه قصير المدى حديث التشكل (بنفسجي اللون)، والذي سيشكل مقاومة أخرى لمزيد من ارتفاعات الأسعار في الأيام القادمة. أقرب دعم هو خط الاتجاه الصعودي المذكور سابقًا ومتوسط ​​EMA25. ستكون أول مقاومة قوية للسعر هي المنطقة التي تبدأ من مستوى 28,340 دولارًا.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات: