عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي:
- مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.4%, المتوقع: 2.3%, الفعلي: 2.3%
- مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.2%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.3%
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.4%, المتوقع: 2.2%, الفعلي: 2.3%
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.2 %, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.3%
