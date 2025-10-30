اقرأ أكثر
٥:٠٠ م · ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا

Milad Azar
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي:

  • مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.4%, المتوقع: 2.3%, الفعلي: 2.3%
  • مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.2%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.3%
  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.4%, المتوقع: 2.2%, الفعلي: 2.3%
  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.2 %, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.3%
 

 

