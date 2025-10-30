مؤتمر البنك المركزي الأوروبي: عدم اليقين العالمي واستقرار السياسات 💶

- أسعار الفائدة لا تزال دون تغيير.
- استمرار حالة عدم اليقين العالمية.
- ازداد توازن المخاطر.
- يظل التضخم ضمن النطاق المستهدف، لكن التوقعات غير مؤكدة.
- يظل البنك المركزي الأوروبي في "وضع جيد".
- يظل سوق العمل والاقتصاد قويين على الرغم من بطء النمو.
حددت اللجنة الحاكمة للبنك المركزي الأوروبي وجهات نظر مجلس النقد بشأن الاقتصاد خلال مؤتمر صحفي:
- يؤكد رئيس مجلس الإدارة أن الاقتصاد الأوروبي وسوق العمل لا يزالان قويين على الرغم من المحن.
- زادت الشركات الأوروبية استثماراتها في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والرقمنة.
- تعزز الاستثمارات في البنية التحتية والصناعية المتعلقة بصناعة الدفاع والقوات المسلحة الاقتصاد، ولكنها قد تزيد من التضخم.
- "تواصل الأسر ادخار أجزاء كبيرة بشكل غير عادي من دخلها".
- تبقى توقعات التضخم على المدى الطويل عند حوالي 2%، لكن التوقعات "غير مؤكدة".
- تُشكل التعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة أحد التهديدات الرئيسية للنمو، ومن المتوقع أن تظل كذلك.
- بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية التوسع وتعزيز منطقة اليورو والنظام المالي الأوروبي.
- تشديد شروط الائتمان للشركات بشكل معتدل.
- ينحسر تضخم أسعار الغذاء، لكن تضخم أسعار الطاقة يستمر لفترة أطول من المتوقع.
- البنك المركزي الأوروبي في "وضع جيد"، لكن هذا الوضع ليس "ثابتًا".
- سيكون تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل في الاتحاد الأوروبي "متوقعًا". "مُشاهد"
- لم يُعقّد التحول النقدي
- المخاطر التي تهدد النظام المصرفي في الاتحاد الأوروبي ضئيلة والأرباح مستقرة
- أصبحت مخاطر النمو الآن أكثر توازناً، وضاقت رقعة المخاطر (أصبحت المكاسب والخسائر الآن أكثر تساوياً، وكلاهما أقل حدة).
تمّ التأكيد مراراً وتكراراً على أن البنك المركزي الأوروبي يُحافظ على سياسة تفاعلية قائمة على البيانات. وهذا يعني، على الأرجح، أن المستثمرين لا يتوقعون المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة غير المُبرّرة بانخفاض كبير في النمو الاقتصادي. خلال جلسة الأسئلة، تجنّب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي الإجابات المباشرة بشأن متى تكون احتمالية رفع أسعار الفائدة مساوية لاحتمالية التخفيضات. ومن خلال ذلك، يُرجّح أن المسؤولين أرادوا منع خلق توقعات تضخم مُعطّلة وُضعت بعناية.
يُحافظ البنك المركزي الأوروبي على التزامه بالاستقرار أولاً وقبل كل شيء. وقد تجنّبت اللجنة الحاكمة بعناية خلق توقعات غير واقعية للنمو. وفي حين أن النمو وحالة سوق العمل لا تزال باهتة، فمن الجيد بما يكفي أن يُركّز البنك المركزي الأوروبي بشكل أكبر على معالجة العديد من المخاطر المحلية والعالمية التي تُهدد الاقتصاد الأوروبي والنظام المالي - وهي مخاطر أشدّ بكثير من بطء النمو.
يبدو أن "المكان المناسب" الذي تشير إليه رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد باستمرار هو المكان الذي يتمتع فيه البنك المركزي الأوروبي بأفضل وضع ممكن لمعالجة المخاطر المُحققة دون حرمان نفسه من فرص استغلال ظروف أكثر ملاءمة للنمو.
EURUSD (M15)
المصدر: xStation 5
استعاد اليورو بعضًا من انخفاضاته السابقة بعد قرار أسعار الفائدة والمؤتمر الصحفي.
