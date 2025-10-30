الولايات المتحدة: باول، ماج 7 وترامب يخلطون مشاعر السوق

تباينت معنويات المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة اليوم. يستوعب المستثمرون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والنتائج الجديدة لشركات التكنولوجيا، بينما ينتظرون صدور نتائج آبل وأمازون بعد انتهاء الجلسة. في الخلفية، يدعم تمديد هدنة التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين خلال زيارة دونالد ترامب الآسيوية تحسن المعنويات. بشكل عام، تشهد عقود مؤشر التكنولوجيا خسائر، حيث انخفض مؤشر US100 بنسبة 0.4%، وبقي مؤشر US500 عند مستوى الافتتاح. أما مؤشرا US30 وUS2000، فقد حققا أداءً أفضل، بزيادات بلغت 0.3% و0.8% على التوالي.

يشهد وضع السوق تعقيدًا، حيث أدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) ومؤشر MAG7 إلى تذبذب أسعار الأسهم في وول ستريت. أعلنت ألفابت عن إيرادات وأرباح أفضل من المتوقع للربع الثالث، مما أدى إلى مكاسب قوية في التداول بعد الجلسة. قدمت مايكروسوفت نتائج جيدة، لكن نطاقات المبيعات المتوقعة للربع القادم قوبلت بفتور من السوق. حسّنت شركة ميتا نتائجها ورفعت خطة إنفاقها الاستثماري، إلا أن سهم الشركة انهار بعد النشر. ولا يزال السوق ينتظر نتائج الأرباح المتبقية.

بيانات الاقتصاد الكلي:

أدت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعد قرار الأمس إلى تهدئة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر. وقيّم رئيس البنك المركزي أن التضخم لا يزال مرتفعًا بعض الشيء، وأن عملية تباطؤ ديناميكيات الأسعار في قطاع الخدمات مستمرة. كما أشار إلى ضعف واضح في الطلب على العمالة مع استمرار انخفاض معدلات تسريح العمال، وكذلك التوظيف. وأكد أن تعليق العمل الحكومي يُثقل كاهل النشاط، ولكن من المتوقع أن ينعكس هذا التأثير بعد انتهاء الفترة. وقد ارتفع الدولار بشكل ملحوظ، وانخفضت مؤشرات الأسهم، مما يُترجم إلى شعور أكثر حذرًا اليوم وحساسية أكبر للتقييمات تجاه النتائج القادمة.

كما نُشرت بيانات عن مخزونات الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي جاءت أعلى من المتوقع عند 71 مليار قدم مكعب، لتصل في النهاية إلى 74 مليار قدم مكعب، على الرغم من أنها لا تزال تُمثل انخفاضًا واضحًا عن 87 مليار قدم مكعب المسجلة في الفترة السابقة.

US100 (D1)

ارتد مؤشر US100 عن الحد الأعلى لقناة النمو، منخفضًا إلى حوالي 26,060. السيناريو الأساسي هو العودة إلى حوالي 25,300 ، حيث تقع منطقة الدعم التي تُمثل قمم آخر عملية توحيد. بعد عودة مؤشر القوة النسبية إلى وضعه الطبيعي، قد يستأنف المؤشر اتجاهه الصعودي إذا لم ينخفض ​​عن 25,100.

أخبار الشركات: