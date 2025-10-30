الولايات المتحدة: باول، ماج 7 وترامب يخلطون مشاعر السوق

- MAG7 وFOMC يحركان الأسواق
- حذر باول الأسواق من أن خفض الفائدة في ديسمبر غير مؤكد على الرغم من تدهور الوضع الاقتصادي
- تعاني ميتا من انخفاض مزدوج الرقم رغم تجاوزها التوقعات بسبب خسائر غير متوقعة
- مايكروسوفت تحقق نتائج جيدة لكنها تستثمر أكثر من اللازم
- تجاوزت ألفابت النمو في جميع المجالات تقريبًا
- MAG7 وFOMC يحركان الأسواق
- حذر باول الأسواق من أن خفض الفائدة في ديسمبر غير مؤكد على الرغم من تدهور الوضع الاقتصادي
- تعاني ميتا من انخفاض مزدوج الرقم رغم تجاوزها التوقعات بسبب خسائر غير متوقعة
- مايكروسوفت تحقق نتائج جيدة لكنها تستثمر أكثر من اللازم
- تجاوزت ألفابت النمو في جميع المجالات تقريبًا
تباينت معنويات المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة اليوم. يستوعب المستثمرون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والنتائج الجديدة لشركات التكنولوجيا، بينما ينتظرون صدور نتائج آبل وأمازون بعد انتهاء الجلسة. في الخلفية، يدعم تمديد هدنة التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين خلال زيارة دونالد ترامب الآسيوية تحسن المعنويات. بشكل عام، تشهد عقود مؤشر التكنولوجيا خسائر، حيث انخفض مؤشر US100 بنسبة 0.4%، وبقي مؤشر US500 عند مستوى الافتتاح. أما مؤشرا US30 وUS2000، فقد حققا أداءً أفضل، بزيادات بلغت 0.3% و0.8% على التوالي.
يشهد وضع السوق تعقيدًا، حيث أدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) ومؤشر MAG7 إلى تذبذب أسعار الأسهم في وول ستريت. أعلنت ألفابت عن إيرادات وأرباح أفضل من المتوقع للربع الثالث، مما أدى إلى مكاسب قوية في التداول بعد الجلسة. قدمت مايكروسوفت نتائج جيدة، لكن نطاقات المبيعات المتوقعة للربع القادم قوبلت بفتور من السوق. حسّنت شركة ميتا نتائجها ورفعت خطة إنفاقها الاستثماري، إلا أن سهم الشركة انهار بعد النشر. ولا يزال السوق ينتظر نتائج الأرباح المتبقية.
بيانات الاقتصاد الكلي:
أدت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعد قرار الأمس إلى تهدئة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر. وقيّم رئيس البنك المركزي أن التضخم لا يزال مرتفعًا بعض الشيء، وأن عملية تباطؤ ديناميكيات الأسعار في قطاع الخدمات مستمرة. كما أشار إلى ضعف واضح في الطلب على العمالة مع استمرار انخفاض معدلات تسريح العمال، وكذلك التوظيف. وأكد أن تعليق العمل الحكومي يُثقل كاهل النشاط، ولكن من المتوقع أن ينعكس هذا التأثير بعد انتهاء الفترة. وقد ارتفع الدولار بشكل ملحوظ، وانخفضت مؤشرات الأسهم، مما يُترجم إلى شعور أكثر حذرًا اليوم وحساسية أكبر للتقييمات تجاه النتائج القادمة.
كما نُشرت بيانات عن مخزونات الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي جاءت أعلى من المتوقع عند 71 مليار قدم مكعب، لتصل في النهاية إلى 74 مليار قدم مكعب، على الرغم من أنها لا تزال تُمثل انخفاضًا واضحًا عن 87 مليار قدم مكعب المسجلة في الفترة السابقة.
US100 (D1)
المصدر: xStation5
ارتد مؤشر US100 عن الحد الأعلى لقناة النمو، منخفضًا إلى حوالي 26,060. السيناريو الأساسي هو العودة إلى حوالي 25,300 ، حيث تقع منطقة الدعم التي تُمثل قمم آخر عملية توحيد. بعد عودة مؤشر القوة النسبية إلى وضعه الطبيعي، قد يستأنف المؤشر اتجاهه الصعودي إذا لم ينخفض عن 25,100.
أخبار الشركات:
- ميتا (META.US) - حققت الشركة نتائج فاقت توقعات المحللين، لكن ما حطم معنويات المستثمرين كان خسارة ضريبية ضخمة لمرة واحدة تجاوزت 15 مليار دولار أمريكي. انهار السهم في تداولات ما بعد الجلسة بنسبة تصل إلى 9%، وعند الافتتاح، كانت الشركة تخسر ما يصل إلى 12%.
- مايكروسوفت (MSFT.US) - تجاوزت نتائج الشركة التوقعات من حيث الإيرادات والأرباح لكل سهم. بلغ النمو في قطاع الحوسبة السحابية 40%. ومع ذلك، أعلنت الشركة أنها ستزيد الإنفاق الرأسمالي على استثمارات البنية التحتية، مما أثار قلق المستثمرين. سجلت الشركة خسائر بأكثر من 2% عند الافتتاح.
- ألفابت (GOOGL.US) - بلغت إيرادات الشركة 120.3 مليار دولار أمريكي، مقابل توقعات بـ 99.6 مليار دولار أمريكي، وبلغت أرباح السهم 2.87 دولار أمريكي، مقابل توقعات بـ 2.33 دولار أمريكي. وقد تجاوزت الشركة توقعات المستثمرين في جميع قطاعات النشاط، مع نمو ملحوظ في قطاع الحوسبة السحابية. وارتفع سهم الشركة بأكثر من 4% عند الافتتاح.
- تشيبوتلي مكسيكان جريل (CMG.US) - انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 18% بعد خفض توقعات مبيعاتها للعام بأكمله للمرة الثالثة هذا العام.
- إيباي (EBAY.US) - انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 15% بعد توقع أرباح معدلة للسهم الواحد أقل من التوقعات البالغة 5.46 دولار أمريكي. FMC Corp (FMC.US) - تخسر شركة إنتاج الأسمدة ما يصل إلى 38% من سعرها بعد خفض توقعات أرباحها المعدلة للسهم الواحد (EPS) للعام بأكمله إلى 2.92 دولار من توقعات سابقة بلغت 3.26 دولار، وهو ما يقل بشكل كبير عن الإجماع البالغ 3.47 دولار.
معاينة أبل: هل ستفسد آسيا تقرير الأرباح؟
التقويم الاقتصادي - قرار البنك المركزي الأوروبي والموجة التالية من أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة
📉 أرباح مايكروسوفت للربع الأول من عام 2026: أرقام قوية تُخفي قلق المستثمرين بشأن إنفاق الذكاء الاصطناعي
🚀 شركة Alphabet ترتفع بفضل نتائج الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 7% في تداولات ما بعد ساعات العمل