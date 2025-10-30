عاجل: قرار معدل الفائدة من ECB

تم اصدار قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة

معدل تسهيلات الودائع : السابق: 2.00 %، المتوقع: 2.00 %، الفعلي: 2.00%

معدل الفائدة: السابق: 2.15 %، المتوقع: 2.15 %، الفعلي: 2.15%

أكد المركزي الاوروبي في بيانه المُعدَّل أنها "لا يلتزم مُسبقًا بسياسة أسعار مُحددة"، وأن نهجه لا يزال قائمًا على البيانات، بناءً على كل اجتماع على حدة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار EBC إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا بفضل التخفيضات السابقة.

ينتظر المستثمرون المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي الساعة 14:45 لمزيد من التوضيحات والتوجيه المستقبلي بشأن السياسة النقدية.

كان رد فعل المؤشرات الأوروبية وزوج اليورو/الدولار الأمريكي محدودًا.