عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.0%, المتوقع: 3.0%, الفعلي: 2.6%
- مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 3.0%, المتوقع: 3.1%, الفعلي: 2.7%
- مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 237, المتوقع: 224, الفعلي: 224
- المطالبات المستمرة: السابق: 1830, المتوقع: 1930, الفعلي: 1897
جاءت بيانات التضخم الأمريكية أضعف من التوقعات بشكل واضح، حيث تراجع كل من التضخم العام والأساسي، ما يعزز إشارات تباطؤ الضغوط السعرية. هذا التطور يدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي خلال العام المقبل. في المقابل، تُظهر بيانات إعانات البطالة استقرارًا نسبيًا في سوق العمل، دون إشارات ضعف حاد. إجمالًا، البيانات تميل إلى الضغط على الدولار ودعم الأصول الخطرة.
مخطط اليوم: الذهب (23.12.2025)
ملخص اليوم: تراجع الدولار، بينما ينتعش النفط وسط التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا (22.12.2025)
الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في 2026
انخفض الغاز الطبيعي 5% أخرى 🛢️ 📉 تجاوزت الأحوال الجوية والإنتاج التوقعات❗️