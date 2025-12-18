اقرأ أكثر
٥:٣٠ م · ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة

Milad Azar
EUR/USD
فوركس
-
-

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.0%, المتوقع: 3.0%, الفعلي: 2.6%
  • مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 3.0%, المتوقع: 3.1%, الفعلي: 2.7%
 
  • مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 237, المتوقع: 224, الفعلي: 224
  • المطالبات المستمرة: السابق: 1830, المتوقع: 1930, الفعلي: 1897

جاءت بيانات التضخم الأمريكية أضعف من التوقعات بشكل واضح، حيث تراجع كل من التضخم العام والأساسي، ما يعزز إشارات تباطؤ الضغوط السعرية. هذا التطور يدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي خلال العام المقبل. في المقابل، تُظهر بيانات إعانات البطالة استقرارًا نسبيًا في سوق العمل، دون إشارات ضعف حاد. إجمالًا، البيانات تميل إلى الضغط على الدولار ودعم الأصول الخطرة.

