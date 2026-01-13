عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.6%, المتوقع: 2.7%, الفعلي: 2.6%
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.2%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.2%
- مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.7%, المتوقع: 2.7%, الفعلي: 2.7%
- مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.3%
حصاد الأسواق (15.01.2026)