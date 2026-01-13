اقرأ أكثر
٥:٣٠ م · ١٣ يناير ٢٠٢٦

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة

Milad Azar
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.6%, المتوقع: 2.7%, الفعلي: 2.6%
  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.2%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.2%
  • مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.7%, المتوقع: 2.7%, الفعلي: 2.7%
  • مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.3%
 

 

 

 

 

