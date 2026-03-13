ملخص اليوم: ينتهي الأسبوع بوصول سعر خام برنت إلى 100 دولار أمريكي، بينما تتراجع المؤشرات

أما في المعادن الثمينة، فقد سجل البلاتين والفضة أكبر الخسائر بنحو 4%. استقرت الفضة قرب 80 دولارًا للأونصة، وبقي الذهب عند حوالي 5000 دولار، والبلاتين قرب 2000 دولار. يبدو أن معنويات المخاطرة داعمة بشكل معتدل لأسواق العملات الرقمية. ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 1% ويحاول الوصول إلى مستوى 71,000 دولار. أما الإيثيريوم، فيحقق أداءً أفضل، إذ ارتفع بنحو 1.7% مع أسعار تقارب 2,100 دولار. وحققت سولانا مكاسب أكبر، حيث ارتفعت بنسبة 3% واستقرت عند حوالي 88 دولارًا.