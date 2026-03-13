ملخص اليوم: ينتهي الأسبوع بوصول سعر خام برنت إلى 100 دولار أمريكي، بينما تتراجع المؤشرات

- على الرغم من التفاؤل المعتدل والحذر في بداية الجلسة، تدهورت المعنويات في وول ستريت مع تقدم التداولات. وتحولت المكاسب الطفيفة إلى انخفاضات كبيرة. وسجلت العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وراسل أكبر انخفاض، بنحو 0.8%. أما مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز فقد أنهيا الأسبوع بشكل أفضل نسبيًا، وإن كانا لا يزالان في المنطقة الحمراء، بانخفاضات بلغت نحو 0.7% و0.4% على التوالي.
- قررت الولايات المتحدة تعليق تنفيذ العقوبات مؤقتًا - عبر وزارة الخزانة - المفروضة على بعض ناقلات النفط الروسية.
- لا تزال تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن التطورات اللاحقة في إيران متضاربة، لكن يبدو أن جزءًا كبيرًا من السوق لا يزال متمسكًا بالأمل في أن البنتاغون لا يزال يسيطر على الوضع نسبيًا وأن إغلاق مضيق هرمز مؤقت. وفي هذا السياق، تتزايد التكهنات حول احتمال غزو بري لإيران.
- جاء معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي قريبًا من توقعات السوق. ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي إلى 3.1%، بينما انخفض المؤشر العام إلى 2.8%. كما تجاوز الإنفاق الشخصي التوقعات، مسجلاً 0.4% في يناير.
- بلغ الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، مقارنةً بالربع السابق، نصف النسبة المتوقعة البالغة 1.4% فقط، مسجلاً 0.7%. ويُلاحظ تباطؤ أيضاً في طلبات السلع المعمرة، التي سجلت نمواً بنسبة 0% في يناير.
- انخفض سهم أدوبي بنحو 6% بعد إعلان الرئيس التنفيذي للشركة عن نيته التنحي دون تسمية خلفاء محتملين.
- تدفع المخاوف بشأن أسعار الطاقة واحتمالية رفع أسعار الفائدة المؤشرات الأوروبية نحو الانخفاض. وأنهى مؤشر ستوكس 600 الجلسة منخفضاً بنسبة 0.6%.
- يستمر تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، مسجلاً 0.8% على أساس سنوي. كما جاء الإنتاج الصناعي والتصنيعي في المملكة المتحدة دون التوقعات.
- كان التضخم في فرنسا أقل من المتوقع، عند 0.9% على أساس سنوي.
- ارتفاع سهم زالاندو بنسبة 6% عقب نتائج قوية وتوقعات أفضل من المتوقع.
- في سوق الصرف الأجنبي، يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا، ويبدو أن مخاوف المستثمرين من التضخم تفوق مخاوف النمو. ويُعدّ الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي من بين أكبر الخاسرين مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفضا بنحو 1%.
- كما انخفض اليورو والدولار الكندي والجنيه الإسترليني بنحو 0.7%.
- في السلع الزراعية، ارتفع القمح بنحو 2%، بينما انخفض البن بأكثر من 2%.
- في قطاع الطاقة، لا يزال النفط عند مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ. أنهى خام برنت الأسبوع فوق 100 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بشكل ملحوظ إلى حوالي 95 دولارًا للبرميل. وانخفض الغاز الطبيعي بأكثر من 3%.
- تشهد المعادن الصناعية والثمينة عمليات بيع.
- أكبر الخاسرين في أسعار المعادن الصناعية هما الألومنيوم (بانخفاض 2.8%) والنيكل (بانخفاض أكثر من 2%).
- أما في المعادن الثمينة، فقد سجل البلاتين والفضة أكبر الخسائر بنحو 4%. استقرت الفضة قرب 80 دولارًا للأونصة، وبقي الذهب عند حوالي 5000 دولار، والبلاتين قرب 2000 دولار. يبدو أن معنويات المخاطرة داعمة بشكل معتدل لأسواق العملات الرقمية. ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 1% ويحاول الوصول إلى مستوى 71,000 دولار. أما الإيثيريوم، فيحقق أداءً أفضل، إذ ارتفع بنحو 1.7% مع أسعار تقارب 2,100 دولار. وحققت سولانا مكاسب أكبر، حيث ارتفعت بنسبة 3% واستقرت عند حوالي 88 دولارًا.
