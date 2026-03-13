عاجل: سوق العمل في كندا يواصل تدهوره 📉

13 مارس 2026 - بيانات التوظيف في كندا (فبراير):

تغير التوظيف: -83.9 ألف (المتوقع: 10.3 ألف؛ السابق: -24.8 ألف)

العمل بدوام جزئي: 24.5 ألف (السابق: -69.7 ألف)

معدل المشاركة: 64.9% (السابق: 65%)

معدل البطالة: 6.7% (المتوقع: 6.6%؛ السابق: 6.5%)

يشهد سوق العمل الكندي منذ فترة طويلة مؤشرات على تضييق كبير، وإن كان غير منتظم، ويبدو أن الوضع يزداد سوءًا.

تشير التقلبات الكبيرة وغير المتوقعة بين الوظائف الدائمة والجزئية إلى سوق عمل غير مستقر وهش.

بالإضافة إلى انخفاض معدل المشاركة وارتفاع معدل البطالة في الوقت نفسه، يرسم هذا صورة قاتمة للاقتصاد الكندي.

بيانات سوق العمل الضعيفة للغاية تُؤدي إلى ارتفاع حاد في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، على الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نفسها.

دولار أمريكي/دولار كندي (M5)

المصدر: xStation5