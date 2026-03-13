ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (13.03.2026)

يشهد أسبوعٌ استثنائيٌّ نادر الحدوث، تُعقد فيه اجتماعاتٌ هامةٌ للبنوك المركزية، بالتزامن مع ارتفاعٍ سريعٍ في علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط. ويكتظّ جدولُ الأحداث بشكلٍ استثنائيٍّ، حيث يتضمن قرارات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (الأربعاء)، والبنك المركزي الأوروبي (الخميس)، وبنك اليابان (الخميس)، بالإضافة إلى حدثٍ هامٍّ لقطاع التكنولوجيا يتمثل في مؤتمر GTC AI الذي تُنظّمه شركة Nvidia (من الاثنين إلى الخميس)، وعنصرٍ سياسيٍّ يتمثل في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي يُركّز على الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، تُسعّر سوق النفط مخاطرَ انقطاعاتٍ طويلة الأمد في طرق النقل الرئيسية. أهم الأسواق التي يجب مراقبتها: النفط، ومؤشر US500، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.

النفط

لا يزال النفط المؤشرَ الأوضحَ على التوترات الحالية في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لم يعد خطر السوق يقتصر على التقلبات فحسب، بل أصبح يتمحور بالدرجة الأولى حول مدة الانقطاعات وسرعة استجابة تدفقات النفط العالمية. في الأيام الأخيرة، تجاوز سعر خام برنت لفترة وجيزة مستوى 100 دولار أمريكي، وترفع البنوك الاستثمارية توقعاتها السعرية قصيرة الأجل، انطلاقًا من افتراضها أن التوترات الجيوسياسية والمخاطر التي تهدد البنية التحتية للطاقة ستُبقي السوق في بيئة شحّ في المعروض. وقد تُؤدي الأحداث الاقتصادية الكلية المرتقبة إلى تضخيم التحركات في أي من الاتجاهين: إذ ستُقدّم بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الصينية (يوم الاثنين) مؤشرات على الطلب، تليها قرارات من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، والتي ستؤثر على الدولار الأمريكي والأوضاع المالية العامة.

مؤشر US500

تقع الأسهم الأمريكية حاليًا في قلب ثلاثة قوى متضاربة: إشارات السياسة النقدية، وتوجهات الذكاء الاصطناعي، والمخاطر الجيوسياسية. وسيكون قرار الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لجيروم باول (الأربعاء) الحدث الأبرز هذا الأسبوع بالنسبة لمستثمري الأسهم. وسيراقب السوق ما إذا كانت اللجنة ستُركز على سيناريو "ارتفاع الأسعار لفترة أطول" نظرًا لمخاطر التضخم (خاصةً إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة)، أو ما إذا كانت ترى مؤشرات كافية على تباطؤ اقتصادي يُفسح المجال لخفض أسعار الفائدة مستقبلًا. في الوقت نفسه، قد يُعزز مؤتمر GTC لشركة Nvidia (من الاثنين إلى الخميس) مجدداً مكانة الذكاء الاصطناعي من خلال الإعلان عن منتجات جديدة، ووضع خطط تطوير تكنولوجية، وتقديم عروض من الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ.

زوج العملات USD/JPY

سيُحلل السوق قرار بنك اليابان (الخميس) والمؤتمر الصحفي للمحافظ كازو أويدا بحثاً عن مؤشرات حول استدامة التضخم في اليابان وتأثير الصدمات العالمية على أسعار السلع. في الوقت نفسه، سيُحدد قرار الاحتياطي الفيدرالي (الأربعاء) اتجاه عوائد السندات الأمريكية، التي لا تزال محركاً رئيسياً للدولار. عملياً، ينبغي تحليل هذا الزوج هذا الأسبوع وفق إطار "مرحلتين" - أولاً قرار الاحتياطي الفيدرالي، ثم قرار بنك اليابان - ولا يُمكن توقع تحرك اتجاهي أقوى إلا بعد معرفة كلا الإعلانين.