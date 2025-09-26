عاجل: بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) من الولايات المتحدة

تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة التقرير عن كثب حيث أن نفقات الاستهلاك الشخصي هي المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.

بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي من الولايات المتحدة:

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي ( Y/Y ): السابق: 2.9 %, المتوقع: 2.9 %, الفعلي: 2,9%

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي ( M/M ): السابق: 0.2 %, المتوقع: 0.2 %, الفعلي: 0.2%

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ( M/M ): السابق: 0.2 %, المتوقع: 0.3 %, الفعلي: 0.3%

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ( Y/Y ): السابق: 2.6 %, المتوقع: 2.7 %, الفعلي: 2.7%

الإنفاق الشخصي: السابق: 0.5 %, المتوقع: 0.5 %, الفعلي: 0.6%

الدخل الشخصي: السابق: 0.4 %, المتوقع: 0.3 %, الفعلي: 0.4%

شهدت الأسر الأمريكية ارتفاعًا ثابتًا في دخلها خلال شهر أغسطس، حيث ارتفع كلٌّ من الدخل الشخصي والدخل المتاح بنسبة 0.4%، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات التعويضات والتحويلات، بينما تسارع نمو الإنفاق بوتيرة أسرع (+0.6%)، مقسمًا بين الخدمات (+77.2 مليار دولار) والسلع (+52.0 مليار دولار). ومع ارتفاع النفقات بنسبة تفوق ارتفاع الدخل، انخفض معدل الادخار تدريجيًا إلى 4.6% (1.06 تريليون دولار)، مما يعني أن المستهلكين استغلوا مدخراتهم لتمويل مشترياتهم.