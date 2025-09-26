عاجل: بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) من الولايات المتحدة

تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة التقرير عن كثب حيث أن نفقات الاستهلاك الشخصي هي المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.
بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي من الولايات المتحدة:
- مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (Y/Y): السابق: 2.9%, المتوقع: 2.9%, الفعلي: 2,9%
- مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (M/M): السابق: 0.2%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.2%
- مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (M/M): السابق: 0.2%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.3%
- مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (Y/Y): السابق: 2.6%, المتوقع: 2.7%, الفعلي: 2.7%
- الإنفاق الشخصي: السابق: 0.5%, المتوقع: 0.5%, الفعلي: 0.6%
- الدخل الشخصي: السابق: 0.4%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.4%
شهدت الأسر الأمريكية ارتفاعًا ثابتًا في دخلها خلال شهر أغسطس، حيث ارتفع كلٌّ من الدخل الشخصي والدخل المتاح بنسبة 0.4%، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات التعويضات والتحويلات، بينما تسارع نمو الإنفاق بوتيرة أسرع (+0.6%)، مقسمًا بين الخدمات (+77.2 مليار دولار) والسلع (+52.0 مليار دولار). ومع ارتفاع النفقات بنسبة تفوق ارتفاع الدخل، انخفض معدل الادخار تدريجيًا إلى 4.6% (1.06 تريليون دولار)، مما يعني أن المستهلكين استغلوا مدخراتهم لتمويل مشترياتهم.