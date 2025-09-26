آي بي إم تقود الاختراق الكمي - المستثمرون يدركون الإمكانات

تعزز شركة IBM مكانتها بثبات كواحدة من الشركات الرائدة في مجال الابتكار في التقنيات المتقدمة، مع التركيز بشكل خاص على تطوير الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي. وقد استثمرت الشركة في البحث والتطوير لفترة طويلة، حيث ابتكرت حلولاً متقدمة لديها القدرة على إحداث تحول جذري في معالجة البيانات واتخاذ القرارات في مختلف قطاعات الاقتصاد. وفي الآونة الأخيرة، لفتت IBM انتباهًا كبيرًا من خلال تعاونها مع بنك HSBC، مما أدى إلى تحقيق تقدم كبير في التطبيق العملي لتكنولوجيا الكم في مجال الأعمال. وباستخدام معالج الكم الخاص بها، IBM Heron، تحسنت دقة التوقعات في سوق سندات الشركات بنسبة 34٪ مقارنة بالطرق التحليلية التقليدية. ويُعد الاختبار، الذي تضمن تحليل أكثر من مليون استعلام عبر عدة آلاف من السندات، أحد الأمثلة الملموسة الأولى على استخدام أجهزة الكمبيوتر الكمومية في القطاع المالي، مما يدل على فوائدها الواقعية في إدارة المخاطر وتحسين الاستثمار.

في إطار استراتيجيتها طويلة المدى، تسعى شركة IBM إلى وضع خارطة طريق طموحة للحوسبة الكمومية، بهدف بناء حاسوب كمي مُصحّح للأخطاء بالكامل، يُعرف باسم "ستارلينج"، بحلول عام 2029. من المتوقع أن يوفر هذا النظام استقرارًا وقدرة حسابية ثوريتين، مما يُمكّن من تنفيذ عمليات كمومية معقدة مع تقليل تأثير الأخطاء إلى أدنى حد - وهو تحدٍّ رئيسي في الاستخدام العملي لهذه التقنية حتى الآن. في المراحل التالية، تخطط الشركة لإطلاق نظام "بلوجاي" بحلول عام 2033، المجهز بحوالي 2000 كيوبت منطقي. سيُمكّن هذا الحاسوب الكمي القوي من تنفيذ عدد هائل من العمليات الكمومية، مما يفتح آفاقًا جديدة تمامًا لم تكن متاحة للتقنيات التقليدية. ويكمن مفتاح تحقيق هذه الأهداف في معالجات IBM الكمومية المبتكرة، وبنية نظام الكم المعياري الثاني، وطرق تصحيح الأخطاء المتقدمة، والتي تُحسّن جميعها موثوقية الحسابات الكمومية بشكل كبير. تعمل شركة IBM أيضًا على توسيع شبكتها العالمية من مراكز الحوسبة الكمومية، بما في ذلك منشآت جديدة في إسبانيا والهند، لتوفير دعم بحثي وتكنولوجي قوي.

كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية، تخطط IBM لتخصيص ما يصل إلى 150 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير تقنيات الكم والذكاء الاصطناعي. تعكس هذه الالتزامات المالية الضخمة عزم الشركة القوي على الحفاظ على ريادتها في مجال الابتكار المتطور وتعزيزها. علاوة على ذلك، تشارك IBM في مشاريع بنية تحتية رئيسية، مثل تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على حجم وأهمية مبادراتها المستمرة. بعد نشر نتائج الاختبارات مع بنك HSBC، ارتفع سعر سهم IBM بشكل ملحوظ، وأشار محللون - بمن فيهم محللون من مورغان ستانلي - إلى الشركة كرائدة بارزة في مجال الحوسبة الكمومية، مؤكدين على إمكاناتها المتنامية من الناحية التكنولوجية ومن حيث تأثيرها السوقي.

في الأشهر الأخيرة، تفوقت عوائد أسهم آي بي إم بشكل طفيف على أداء السوق الأوسع، كما يتضح من مؤشري US100 وUS500. ورغم أن هذه الميزة ليست كبيرة، إلا أن المستثمرين يبدون تجاوبًا إيجابيًا مع التقدم المستمر للشركة في مجال الحوسبة الكمومية وخططها الاستثمارية الطموحة. ويشير الاهتمام المتزايد بأسهم آي بي إم إلى تزايد ثقة السوق في استراتيجية الشركة طويلة المدى وقدرتها على صياغة مستقبل التقنيات المتقدمة.