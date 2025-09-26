اقرأ أكثر

عاجل: بيانات التضخم من جامعة ميشغن في الولايات المتحدة الأمريكية

٦:٠٠ م ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥

بيانات التضخم من جامعة ميشغن:

  • توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 4.8%, المتوقع:4.8%, الفعلي: 4.7%
  • توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من جامعة ميشيغان: السابق: 3.5%, المتوقع:3.9%, الفعلي: 3.7%
  • توقعات المستهلك من جامعة ميشيغان: السابق: 55.9, المتوقع:51.8, الفعلي: 51.7
  • ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان: السابق: 58.2, المتوقع:55.4, الفعلي: 55.1
  • الوضع الحالي من جامعة ميشيغان: السابق: 61.7, المتوقع:61.2, الفعلي: 60.4
 

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بنحو 5% في سبتمبر مقارنةً بأغسطس، مع انخفاضات واسعة النطاق شملت مختلف الفئات العمرية والدخل والتعليم، وإن كانت أكثر استقرارًا لدى الأسر ذات الحيازات الأكبر من الأسهم. وتراجعت التوقعات الاقتصادية الكلية والشخصية، مما يعكس المخاوف بشأن أسواق العمل وظروف العمل والأوضاع المالية الشخصية، في حين بلغ الإحباط من استمرار ارتفاع الأسعار أعلى مستوى له في عام. وانخفضت توقعات التضخم للعام المقبل بشكل طفيف إلى 4.7%، لكن التوقعات طويلة الأجل ارتفعت قليلاً إلى 3.7%، مواصلةً اتجاهها الصعودي الأخير.

29.09.2025
٨:٥٤ م

تستغل AMD موجة النمو: توقعات وول ستريت وتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة

يتوقع محللو وول ستريت أن يرتفع سهم AMD بنسبة تتراوح بين 40% و50% خلال العام المقبل، مدفوعًا بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يُهيئ التطور السريع...

 ٧:٥٨ م

انخفضت العقود الآجلة للقهوة 1.8٪ ☕️ 📉

استأنفت عقود قهوة أرابيكا الآجلة تقلباتها الحادة، حيث انخفضت بنحو 1.8% بعد انتعاشها الأخير المدفوع بانخفاض مخزونات بورصة إنتركونتيننتال. كسر عقد قهوة...

 ٦:٣٤ م

عاجل: توقف انخفاض زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي بعد انخفاض غير متوقع في مؤشر دالاس الصناعي

مؤشر دالاس الفيدرالي لقطاع التصنيع:   القيمة الفعلية -٨.٧ التوقعات -١ السابق -١.٨٠ المصدر: xStation5
