عاجل: بيانات التضخم من جامعة ميشغن في الولايات المتحدة الأمريكية

بيانات التضخم من جامعة ميشغن:
- توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 4.8%, المتوقع:4.8%, الفعلي: 4.7%
- توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من جامعة ميشيغان: السابق: 3.5%, المتوقع:3.9%, الفعلي: 3.7%
- توقعات المستهلك من جامعة ميشيغان: السابق: 55.9, المتوقع:51.8, الفعلي: 51.7
- ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان: السابق: 58.2, المتوقع:55.4, الفعلي: 55.1
- الوضع الحالي من جامعة ميشيغان: السابق: 61.7, المتوقع:61.2, الفعلي: 60.4
تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بنحو 5% في سبتمبر مقارنةً بأغسطس، مع انخفاضات واسعة النطاق شملت مختلف الفئات العمرية والدخل والتعليم، وإن كانت أكثر استقرارًا لدى الأسر ذات الحيازات الأكبر من الأسهم. وتراجعت التوقعات الاقتصادية الكلية والشخصية، مما يعكس المخاوف بشأن أسواق العمل وظروف العمل والأوضاع المالية الشخصية، في حين بلغ الإحباط من استمرار ارتفاع الأسعار أعلى مستوى له في عام. وانخفضت توقعات التضخم للعام المقبل بشكل طفيف إلى 4.7%، لكن التوقعات طويلة الأجل ارتفعت قليلاً إلى 3.7%، مواصلةً اتجاهها الصعودي الأخير.