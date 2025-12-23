اقرأ أكثر
عاجل: بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

  • الإنتاج الصناعي: السابق: 0.1%, المتوقع: 0.1%, الفعلي: 0.2%
  • معدل استخدام الطاقة الإنتاجية: 76% (المتوقع: 75.9%، السابق: 75.9%)
 

تعكس بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي الأمريكي تحسنًا طفيفًا يفوق التوقعات، ما يشير إلى استقرار نسبي في النشاط الصناعي. هذا الأداء الإيجابي يدعم النظرة المتفائلة للاقتصاد، وقد يساهم في تعزيز ثقة الأسواق، مع بقاء تأثيره محدودًا على توجهات السياسة النقدية في المدى القريب.

