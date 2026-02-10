الولايات المتحدة: ارتفاع وول ستريت رغم ضعف مبيعات التجزئة

افتتحت وول ستريت تعاملاتها على ارتفاع طفيف، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب طفيفة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2%، ومؤشر ناسداك بنسبة 0.1%، بينما حقق مؤشر داو جونز مكاسب تقارب 0.5%. ويحافظ سوق الأسهم الأمريكي على معنويات إيجابية عقب إغلاق جلسة الأمس، حيث أنهت معظم المؤشرات تداولاتها على ارتفاع، ووصل مؤشر داو جونز إلى مستوى إغلاق قياسي جديد، مما يعكس استمرار عمليات التراكم والقوة النسبية لأكبر الشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا الذي يشهد انتعاشاً بعد انخفاضات سابقة.

ومن منظور الاقتصاد الكلي، صدرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر، والتي أظهرت انخفاضاً ملحوظاً عن التوقعات. فقد ظلت المبيعات الشهرية ثابتة، كما لم يُظهر المكون "الأساسي"، الذي يستثني مبيعات السيارات، أي نمو. ويشير هذا إلى تباطؤ محتمل في الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يحد من الزخم الاقتصادي ويخفف من الضغوط التضخمية الناجمة عن انخفاض الطلب. وفي الوقت نفسه، ترتفع تكاليف العمالة، ولكن بوتيرة أبطأ من المتوقع، مما يقلل من مخاطر ارتفاع الأسعار بشكل مفرط. تشير البيانات الاستهلاكية الضعيفة، بالإضافة إلى القراءات الحالية، إلى أن التضخم قد يستمر في الانخفاض، مما يزيد من احتمالية أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تيسيرًا، مع احتمالية خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

المصدر: XTB Research

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بشكل طفيف خلال جلسة التداول اليوم. يدعم التفاؤل السائد في قطاع التكنولوجيا تقييمات الشركات، على الرغم من بيانات مبيعات التجزئة الأضعف من المتوقع. قد يؤدي تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي إلى زيادة احتمالات تبني الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، مما يُسهم في تعزيز معنويات السوق الإيجابية.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات:

جمعت شركة ألفابت (GOOGL.US) 20 مليار دولار أمريكي من خلال طرح سندات لتمويل توسع أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد لاقت هذه السندات، التي صدرت بآجال استحقاق متفاوتة، إقبالًا كبيرًا من المستثمرين تجاوز 100 مليار دولار أمريكي. ستُستخدم عائدات هذه السندات لدعم الاستثمارات في مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية إلى 185 مليار دولار أمريكي في عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن الشركة تدرس إصدار سندات لأجل 100 عام مقومة بالجنيه الإسترليني.

انخفضت أسهم شركة ستاندرد آند بورز جلوبال ( SPGI.US ) بشكل حاد بعد إعلان نتائج الربع الرابع وتوقعات عام 2026، مما خيّب آمال المستثمرين. وتراجع السهم بنحو 7% بعد أن جاءت توقعات ربحية السهم أقل من متوسط ​​توقعات المحللين، على الرغم من الزيادة الطفيفة في إيرادات الربع. ويثير ضعف نمو الأرباح والإيرادات لهذا العام مخاوف بشأن وتيرة النمو وقدرة الشركة على الحفاظ على زخمها السابق.

في المقابل، ارتفعت أسهم شركة داتادوغ ( DDOG.US ) بعد إعلان نتائج الربع الرابع من عام 2025، حيث تجاوزت الشركة توقعات الإيرادات والأرباح. وسجلت داتادوغ نموًا في الإيرادات بنحو 29% على أساس سنوي لتصل إلى 953 مليون دولار أمريكي، مع ربحية سهم معدلة بلغت 0.59 دولار أمريكي، متجاوزة بذلك توقعات المحللين. كما قدمت الشركة توقعات لإيرادات الربع الأول من عام 2026 أعلى من توقعات السوق، مما عزز معنويات المستثمرين. وعلى الرغم من أن توقعات ربحية السهم للربع الأول أقل بقليل من متوسط ​​التوقعات، إلا أن النتائج القوية وآفاق الإيرادات الإيجابية تدعم أداء سهم داتادوغ.

ارتفعت أسهم سبوتيفاي ( SPOT.US ) بعد إعلان نتائج الربع الرابع من عام 2025 وتجاوز التوقعات المستقبلية توقعات السوق. وأعلنت الشركة عن نمو قوي في عدد المستخدمين النشطين شهريًا والمشتركين المميزين، مما انعكس إيجابًا على الإيرادات وتحسن الربحية. كما أصدرت سبوتيفاي توقعاتها للربع الأول من عام 2026، متوقعةً استمرار نمو المستخدمين وأداءً ماليًا قويًا، وهو ما لاقى استحسان المستثمرين وساهم في ارتفاع سعر السهم.

في المقابل، انخفضت أسهم كوكاكولا ( KO.US ) بعد إعلان نتائج الربع الرابع من عام 2025. ورغم أن ربحية السهم تجاوزت التقديرات بشكل طفيف، إلا أن الإيرادات جاءت أقل من التوقعات، كما أن توقعات المبيعات المعتدلة لعام 2026 تزيد الضغط على الشركة.

المصدر: xStation5