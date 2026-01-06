عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش.
- مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.2, المتوقع: 53.0, الفعلي: 52.7
- مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 54.1, المتوقع: 52.9, الفعلي: 52.5
تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكية اليوم إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل واضح مقارنة بالتوقعات. فقد جاء المؤشر المركب عند 52.7 منخفضًا عن المتوقع 53.0 والسابق 54.2، مما يعكس تراجع وتيرة النمو في القطاعين الصناعي والخدمي معًا. كما جاء مؤشر الخدمات عند 52.5 مقابل توقع 52.9، ما يعكس تباطؤًا معتدلًا في نشاط الخدمات، الذي يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد الأمريكي. هذه القراءة تشير إلى احتمال ضغط على سوق العمل والنمو الاقتصادي مستقبليًا، وقد تؤثر على توقعات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة إذا استمر هذا الاتجاه.
