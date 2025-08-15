عاجل: بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:
- مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.6%, المتوقع: 0.6%, الفعلي: 0.5%
- مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.8%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.2%
- أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 5.0%. التوقعات: 0.1% السابق: 0.1%
- أسعار الواردات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: -0.1%. التوقعات: 0.0% مقابل السابق: 0.4%
- مؤشر التصنيع في ولاية نيويورك إمباير ستيت: السابق: 5.50, المتوقع: 0.00, الفعلي: 11.9
بشكل عام، جاءت مبيعات التجزئة الأمريكية قوية جدًا، حيث ارتفعت بنسبة 0.5% شهريًا، بينما ارتفعت أسعار الواردات أيضًا، ربما بسبب تأثير الرسوم الجمركية. كما جاء أداء بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أقوى بكثير مما توقعه المستثمرون. ويبدو أن هذه التقارير إيجابية للدولار الأمريكي، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بعد صدور البيانات.