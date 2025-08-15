الولايات المتحدة: وول ستريت في اتجاه صعودي 📈ارتفع سهم UnitedHealth بنسبة 10% بفضل Berkshire Hathaway

شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا يوم الجمعة، على الرغم من أنها قلصت بعض مكاسبها قبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو.

من بين المؤشرات، برز مؤشر داو جونز الصناعي ( US30 )، مدعومًا بتجدد الاهتمام بالشراء في أسهم شركة التأمين الصحي الأمريكية الرائدة، يونايتد هيلث ( UNH.US ). وكشفت بيركشاير هاثاواي عن حصة في الشركة، مما رفع سعر سهمها. وشهدت شركتا لينار ودكتور هورتون المتخصصتان في بناء المنازل مكاسب مماثلة.

يراقب المستثمرون أيضًا سهم إنتل، الذي تجاوز مستويات المقاومة الفنية الرئيسية على خلفية أنباء عن احتمال استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة في شركة تصنيع الرقائق.

من المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا (الساعة 7 مساءً بتوقيت غرينتش).

يترقب المتداولون بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية:

12:30 مساءً بتوقيت غرينتش - مبيعات التجزئة لشهر يوليو

1:15 مساءً بتوقيت غرينتش - الإنتاج الصناعي

2 مساءً بتوقيت غرينتش - مؤشر ثقة المستهلك وتوقعات التضخم لجامعة ميشيغان (القراءة الأولية لشهر أغسطس)

مؤشر US30 (الفاصل الزمني اليومي)

المصدر: xStation5

أخبار الشركات:

يونايتد هيلث ( UNH.US ) - قفزت أسهمها بنسبة 11% بعد أن كشفت شركة بيركشاير هاثاواي، المملوكة لوارين بافيت، عن استثمار جديد في شركة التأمين الصحي غير المشهورة. ويرى المستثمرون في هذا فرصةً قيّمةً على الرغم من حالة عدم اليقين التنظيمي والعقوبات المحتملة المتعلقة ببرامج الرعاية الطبية.

إنتل ( INTC.US ) - حققت مكاسب ما قبل السوق بنسبة تقارب 4%، مواصلةً مكاسبها السابقة، بعد أن أفادت بلومبرغ أن إدارة ترامب تدرس الاستحواذ على حصة في شركة تصنيع الرقائق. ويرى السوق أن هذه الخطوة ترسخ مكانة إنتل استراتيجيًا كمنتج محلي رئيسي يتمتع بسلاسل توريد موثوقة.

أبلايد ماتيريالز ( AMAT.US ) - انخفضت أسهمها بنسبة تقارب 15% بعد أن أصدرت شركة تصنيع معدات أشباه الموصلات توقعات ضعيفة للربع الرابع بسبب تباطؤ الطلب الصيني. وقد زاد التقرير من المخاوف بشأن المخاطر المتعلقة بالرسوم الجمركية، وأكد أن التعرض الكبير للصين يطغى على نمو الأعمال التجارية في الولايات المتحدة.

شركتا دي آر هورتون ( DHI.US ) ولينار ( LEN.US ) - ارتفع سعر كل منهما بنسبة تقارب 4% بعد أن زادت بيركشاير هاثاواي من انكشافها على قطاع بناء المنازل في الولايات المتحدة، كاشفةً عن حصة جديدة في دي آر هورتون وحصّة أكبر بكثير في لينار.

تارجت ( TGT.US ) - انخفضت أسهمها بنسبة تقارب 2% بعد أن خفض بنك أوف أمريكا تصنيفها من "محايد" إلى "أداء ضعيف"، مشيرًا إلى "تدهور" التوقعات طويلة الأجل وتزايد الضغوط التنافسية من المنافسين الرئيسيين.

سانديسك ( SNDK.US ) - انخفضت بنسبة تقارب 10% على الرغم من نتائجها الفصلية القوية، حيث فشلت شركة تصنيع ذاكرة الفلاش في تلبية توقعات المستثمرين غير الرسمية، مما أدى إلى جني الأرباح.

تابستري ( TPR.US ) - ارتفعت بنسبة 2% بعد أن رفعت ويلز فارجو سعرها المستهدف مع الحفاظ على تصنيف "زيادة الوزن"، قائلةً إن عمليات البيع الأخيرة كانت مبالغًا فيها.

تويليو ( TWLO.US ) - ارتفع سهمها بأكثر من 4%، حيث تستعد شركة الاتصالات السحابية للانضمام إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 400 لرأس المال المتوسط، وذلك عقب استحواذ يونايتد هيلث على أميديسيس، مما قد يدفع إلى زيادة عمليات الشراء المؤسسية.

يونايتد هيلث في دائرة الضوء

بعد الانخفاضات الحادة الأخيرة، انخفض سعر سهم يونايتد هيلث بنسبة 50% تقريبًا عن أعلى مستوى له على الإطلاق، ولا يزال أقل بنحو 25-30% عن متوسطه المتحرك الأسي (الخط الأحمر) لـ 200 يوم - وهو وضعٌ شوهد آخر مرة خلال فترة الذعر التي سببتها جائحة كوفيد-19. قد يُشير انخراط بافيت إلى أن قيمة أسهم يونايتد هيلث جذابة، مما يدفع وول ستريت إلى إعادة تقييم أساسيات الشركة على المدى الطويل.

إنتل

تجاوزت أسهم إنتل أمس المتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 يوم، عاكسةً اتجاهها الهبوطي. تفتح مكاسب ما قبل افتتاح السوق اليوم الطريق نحو تحقيق أعلى مستوياتها المحلية.

المصدر: xStation5