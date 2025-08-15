رؤى رئيسية قبل قمة ترامب وبوتين في ألاسكا

ستُعقد قمة ترامب وبوتين اليوم الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش في قاعدة عسكرية في ألاسكا، مع التركيز الرئيسي على التفاوض على وقف إطلاق النار في الحرب في أوكرانيا. لم يُدعَ فولوديمير زيلينسكي، ويخشى من "تجميد" الصراع إلى جانب الاعتراف غير الرسمي بالسيطرة الروسية على خُمس أراضي أوكرانيا.

في تصريحات لوسائل الإعلام، أشار ترامب إلى أنه "سيضغط" على بوتين لتحقيق نتائج مُرضية من محادثات اليوم، مُشيرًا إلى أن احتمال فشلها المُحتمل لا يتجاوز 25%. ونتيجةً لذلك، انخفضت أسهم شركات الدفاع الأوروبية اليوم، حيث يُقدّر السوق احتمالية حقيقية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

يهدف ترامب إلى تعزيز صورته كصانع سلام عالمي والفوز بجائزة نوبل للسلام؛ فقد وصف الحرب منذ فترة طويلة بأنها "مذبحة" تنطوي على خطر التصعيد. وقد حظي بوتين بدفعة قوية لصورته - إذ تمكن من إثبات فشل محاولات عزل روسيا، وعودة موسكو إلى التواصل الدبلوماسي رفيع المستوى. تشير مصادر إلى أن الكرملين قد يكون منفتحًا على التسوية نظرًا للمشاكل الاقتصادية وتكاليف استمرار الحرب. قد تشمل التسوية المحتملة تجميد خطوط المواجهة على وضعها الحالي، وتقديم ضمانات بعدم انتهاك الحدود الشرقية لحلف الناتو، ورفع العقوبات جزئيًا عن روسيا.

صرح ترامب، عقب لقائه مع بوتين، أنه إذا سارت المحادثات على ما يرام، فإنه يرغب في تنظيم قمة ثلاثية في ألاسكا بمشاركة زيلينسكي، وإشراك حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين في المناقشات.

تأمل روسيا في تجنب عقوبات إضافية وتهديد فرض رسوم جمركية على صادرات النفط، مما قد يؤثر على مشتريها الرئيسيين - الصين والهند.

قبل القمة، ألمح بوتين إلى إمكانية إبرام اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة النووية تحل محل الاتفاقية السابقة، التي تنتهي في فبراير 2026. يطالب زيلينسكي بضمانات أمنية لأوكرانيا ويرفض نقل الأراضي رسميًا إلى روسيا. تضمنت شروط روسيا لوقف إطلاق النار لعام ٢٠٢٤، من بين أمور أخرى، انسحاب القوات الأوكرانية من أجزاء من دونيتسك وزابوريزهيا وخيرسون، بالإضافة إلى التخلي عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). تعتبر أوكرانيا هذه الشروط هزيمةً، بل استسلامًا فعليًا.