اقرأ أكثر
٧:٣٠ م · ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة

Milad Azar
OIL
السلع
-
-
OIL.WTI
السلع
-
-

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات

بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة:

  • مخزون النفط الخام: السابق: -1.812، المتوقع: -1.100, الفعلي: -1.274
  • مخزون البنزين: السابق: 6.397, المتوقع: 2.100، الفعلي: 4.808
  • مخزون نواتج التقطير: السابق: 2.502, المتوقع: 1.200 الفعلي: 1.712
 

تعكس بيانات مخزونات الطاقة الأمريكية صورة مختلطة تميل إلى السلبية لأسعار النفط. فقد سجلت مخزونات النفط الخام انخفاضًا قدره 1.274 مليون برميل، وهو قريب من التوقعات، ما يوفر دعمًا محدودًا للأسعار دون مفاجأة إيجابية قوية. في المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين بشكل ملحوظ وبأكثر من المتوقع، مما يشير إلى ضعف الطلب أو زيادة المعروض من المصافي، وهو عامل ضاغط على هوامش التكرير والطلب على الخام. كما جاءت زيادة مخزونات نواتج التقطير أعلى من التوقعات، مما يعزز المخاوف بشأن تباطؤ الطلب الصناعي وقطاع النقل

١٨ ديسمبر ٢٠٢٥, ٩:٥٧ م

هل تقود أسهم التكنولوجيا المؤشرات للهبوط
١٨ ديسمبر ٢٠٢٥, ٧:٣٢ م

عاجل: انخفاض طفيف في أسعار الغاز الطبيعي بعد بيانات المخزونات
١٧ ديسمبر ٢٠٢٥, ٢:٣٩ م

⏫ ارتفاع النفط ب 2% وسط حالة عدم اليقين
١٧ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:٠٢ ص

حصاد الأسواق (17.12.2025)

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات