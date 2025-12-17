عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات

بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة:

مخزون النفط الخام : السابق: -1.812 ، المتوقع: -1.100 , الفعلي: -1.274

مخزون البنزين : السابق: 6.397 , المتوقع: 2.100 ، الفعلي: 4.808

مخزون نواتج التقطير : السابق: 2.502 , المتوقع: 1.200 الفعلي: 1.712

تعكس بيانات مخزونات الطاقة الأمريكية صورة مختلطة تميل إلى السلبية لأسعار النفط. فقد سجلت مخزونات النفط الخام انخفاضًا قدره 1.274 مليون برميل، وهو قريب من التوقعات، ما يوفر دعمًا محدودًا للأسعار دون مفاجأة إيجابية قوية. في المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين بشكل ملحوظ وبأكثر من المتوقع، مما يشير إلى ضعف الطلب أو زيادة المعروض من المصافي، وهو عامل ضاغط على هوامش التكرير والطلب على الخام. كما جاءت زيادة مخزونات نواتج التقطير أعلى من التوقعات، مما يعزز المخاوف بشأن تباطؤ الطلب الصناعي وقطاع النقل