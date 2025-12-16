انخفض النفط بنسبة 2.5% 📉

انخفضت أسعار النفط في الولايات المتحدة اليوم إلى ما دون 55 دولارًا للبرميل، مسجلةً أدنى مستوياتها منذ أبريل 2021. ويأتي هذا الانخفاض بعد تجاوزها أدنى مستوياتها السابقة المسجلة في "يوم التحرير"، عندما أعلن ترامب عن تعديلاته الجمركية. وسجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى له خلال اليوم عند حوالي 55.1 دولارًا، بينما انخفض خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ مايو.

ويعود الضغط على الأسعار إلى تزايد المخاوف بشأن فائض قياسي في المعروض عام 2026. وتقدر وكالة الطاقة الدولية هذا الفائض بنحو 4 ملايين برميل يوميًا، بينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فائضًا متوسطًا يبلغ حوالي مليوني برميل يوميًا. ورغم اختلاف التوقعات، إلا أنها تشير إلى أكبر فائض في المعروض منذ بدء الجائحة، مما سيؤدي إلى تخفيضات كبيرة في أسعار النفط. صحيح أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية رفعت مؤخرًا توقعاتها لمتوسط ​​سعر خام برنت في عام 2026 إلى حوالي 55 دولارًا أمريكيًا للبرميل، إلا أنها أعلنت في الوقت نفسه عن تحديث شامل لنماذجها الخاصة بتوقعات العرض والطلب والأسعار، وهو أول تغيير جوهري من نوعه منذ 25 عامًا، على أن يُنفذ بالكامل بحلول عام 2027. ويُظهر هذا أن الآراء تتباين حتى بين الوكالات المتخصصة في أسواق الطاقة والنفط حول آفاق هذه السلعة مستقبلًا.

إضافةً إلى ذلك، يتجاهل السوق سيناريو السلام في أوكرانيا، الذي قد يُتيح صادرات أكبر من النفط الروسي ويزيد من توافره. وتُؤجج المفاوضات بشأن تخلي كييف عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف الناتو مقابل ضمانات أمنية قوية التكهنات حول اتفاق محتمل. كما تتأثر المعنويات سلبًا بالبيانات الضعيفة من الصين، حيث انخفض الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى له في 15 شهرًا، وتنمو مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة لها منذ ديسمبر 2022، مما يُضعف مبررات شراء الصين كميات كبيرة أخرى من النفط في الأشهر المقبلة. في الوقت نفسه، تواجه فنزويلا حظراً على الشحنات، وتزايداً في الخصومات السعرية، وضغوطاً من العملاء لتغيير شروط عقود البيع الفوري، وذلك في أعقاب احتجاز الولايات المتحدة مؤخراً ناقلة نفط فنزويلية، مما زاد من تعقيد وضع الإمدادات. وقد دفعت هذه العوامل مجتمعة أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021.

