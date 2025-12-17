حصاد الأسواق (17.12.2025)

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، من المقرر أن يجري دونالد ترامب مقابلة مع كريستوفر والر، العضو المصوّت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، لشغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويُنظر إلى والر على أنه ثالث أكثر المرشحين ترجيحًا لخلافة باول (بعد كيفن هاسيت وكيفن وارش). وعلى الرغم من الدعم الذي يحظى به من وول ستريت - حيث ارتفعت العقود الآجلة والدولار عقب صدور التقرير - إلا أن افتقاره إلى علاقات شخصية قوية مع ترامب يُعتبر عاملًا يُقلل من فرصه بشكل كبير.