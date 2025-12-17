حصاد الأسواق (17.12.2025)

- تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية في المنطقة الخضراء، متعافيةً من الضغوط التي شهدتها جلسة الأمس، والتي نجمت عن بيانات أمريكية متباينة (مؤشر 100 الأمريكي: +0.35%، مؤشر 500 الأمريكي: +0.2%، مؤشر 50 الأوروبي: +0.05%).
- أعلن دونالد ترامب فرض حصار شامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة من وإلى فنزويلا. واتهم نظام نيكولاس مادورو بنهب الأصول الأمريكية وتمويل الإرهاب والجريمة بعائدات النفط، كما لوّح بتقليص عمليات ترحيل المهاجرين الفنزويليين.
- ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، من المقرر أن يجري دونالد ترامب مقابلة مع كريستوفر والر، العضو المصوّت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، لشغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويُنظر إلى والر على أنه ثالث أكثر المرشحين ترجيحًا لخلافة باول (بعد كيفن هاسيت وكيفن وارش). وعلى الرغم من الدعم الذي يحظى به من وول ستريت - حيث ارتفعت العقود الآجلة والدولار عقب صدور التقرير - إلا أن افتقاره إلى علاقات شخصية قوية مع ترامب يُعتبر عاملًا يُقلل من فرصه بشكل كبير.
- تعتزم شركة وارنر بروس ديسكفري رفض عرض استحواذ من باراماونت، والذي جاء كرد فعل على نتفليكس (قبل افتتاح السوق: WBD.US: -0.9%، NFLX.US: +1%، PSKY: -0.1%).
- تسود معنويات إيجابية معتدلة في الأسواق الآسيوية، حيث ارتفعت معظم المؤشرات بشكل طفيف بفضل انتعاش قطاع التكنولوجيا. وقد حدّت حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية ومبيعات التجزئة أمس، بالإضافة إلى الحذر قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية، من هذه المكاسب. ويتصدر مؤشرا CHN.cash وHK.cash قائمة الرابحين (بارتفاع 0.8% و0.6% على التوالي)، منهيين بذلك موجة بيع استمرت ثلاثة أيام. كما ارتفع مؤشر JP225 (+0.1%)، بينما استقر مؤشر AU200.cash، مما يشير إلى انخفاض الإقبال على المخاطرة.
- سجلت اليابان أول فائض تجاري لها منذ يونيو/حزيران في نوفمبر/تشرين الثاني، ليصل إلى 322.2 مليار ين ياباني (التوقعات: 71.2 مليار ين ياباني؛ القيمة السابقة: -226.1 مليار ين ياباني). وقد دعم ضعف الين، وانتعاش الطلب الأمريكي، وانخفاض الرسوم الجمركية عن المتوقع، نمو الصادرات (+6.1%)، بينما عكس تباطؤ نمو الواردات (+1.3%) ضعف الطلب المحلي. إضافةً إلى ذلك، ارتفعت طلبات شراء الآلات الأساسية بشكل ملحوظ فوق التوقعات لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول 2022 (+12.5% مقابل التوقعات 3.6%، والقيمة السابقة 11.6%)، مما يشير إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي لدى الشركات اليابانية.
- وقالت آنا بريمان، محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي الجديد، إنها ستستخدم جميع الأدوات المتاحة - بما في ذلك حدود نسبة القرض إلى القيمة ونسبة الدين إلى الدخل - إذا لزم الأمر لكبح جماح طفرة سوق الإسكان أو التخفيف من حدة أي تراجع محتمل. كما شددت على أهمية الشفافية، مشيرةً إلى أن رد فعل الأسواق على قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأخير كان أقوى من المتوقع، وأن المزيد من خفض أسعار الفائدة لا يزال وارداً.
- في أسواق الصرف الأجنبي، ينتعش مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.2% بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوى له منذ أكتوبر، مدعوماً بتقرير صحيفة وول ستريت جورنال عن والير. ويشهد الين الياباني تصحيحاً بعد سلسلة من المكاسب مقابل معظم عملات مجموعة العشر (USDJPY: +0.4%، EURJPY: +0.2%). وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 1.172.
- وينتعش خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.2% من أدنى مستوى لهما في أربع سنوات سجلاه أمس، مدعوماً بالحصار الأمريكي المفروض على ناقلات النفط المتجهة من وإلى فنزويلا. ويتداول الغاز الطبيعي بشكل مستقر.
- وتستأنف الفضة ارتفاعها القوي، مضيفةً 3.7% أخرى لتصل إلى مستوى قياسي جديد قرب 66 دولاراً للأونصة. ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.6% ليصل إلى 4330 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بينما شهد البلاتين ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.6%.
- أما العملات الرقمية، فيسودها التشاؤم. فقد انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.1% ليصل إلى 86880 دولارًا أمريكيًا، بينما تراجع الإيثيريوم بنسبة 0.6% إلى 2940 دولارًا أمريكيًا.
