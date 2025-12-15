ملخص اليوم: مخاوف قطاع التكنولوجيا تدفع الأسواق نحو الانخفاض

- بدأت جلسة التداول في الولايات المتحدة بارتفاعات طفيفة، لكن السوق فقد زخمه تدريجيًا وسط مخاوف بشأن وضع شركات التكنولوجيا. وسُجّلت أكبر الانخفاضات في عقود مؤشر راسل 2000، حيث تراجعت بنحو 0.6%. أما مؤشر ناسداك 100، فكان أداؤه أفضل، إذ انخفضت عقوده بنسبة 0.3%. وسُجّلت أقل الانخفاضات في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز، حيث اقتصرت على نحو 0.2%.
- لم تستطع شركة iRobot، منتجة روبوتات التنظيف الشهيرة "رومبا"، الصمود أمام ضغوط البدائل الصينية، وأعلنت إفلاسها، مع خسائر في قيمتها السوقية تجاوزت 70%.
- استُقبلت تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم في السوق على أنها تميل إلى التيسير النقدي بشكل معتدل، إلا أن الصراعات الداخلية المتزايدة الوضوح تجذب المزيد من الاهتمام. وتحاول آراء أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن تتأرجح بين اتجاهين متناقضين. في غضون ذلك، تشير أنباء من دائرة الرئيس ترامب إلى أن ترشيح كيفن هاسيت لم يعد مؤكدًا كما توقعت الأسواق قبل أسبوع. يشهد السوق الأوروبي أداءً أفضل مقارنةً بالولايات المتحدة، حيث يغلب عليه التوجه نحو النمو. وتتصدر إيطاليا وبولندا قائمة الدول الأكثر نموًا. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنحو 1%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر WIG20 بنسبة تصل إلى 1.7%. كما لوحظت زيادات ملحوظة في العقود الآجلة لمؤشرات SUI20 وUK100 وSPA35. وشهدت المؤشرات الفرنسية نموًا طفيفًا، حيث ارتفع عقد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4%. في المقابل، انخفض مؤشر داكس بشكل طفيف بنسبة 0.2%.
- وتميزت الجلسة الأوروبية بانخفاض أسهم شركات الدفاع، نتيجةً للمراحل اللاحقة من المفاوضات بشأن أوكرانيا. وتساهم البنوك الأوروبية في رفع المؤشرات، مع تحول المعنويات تجاهها إلى الإيجابية بشكل واضح.
- جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين السويسرية مخيبة للآمال، حيث انخفضت أسعار المنتجين بنسبة تصل إلى 0.5% على أساس شهري. ويتراجع الفرنك السويسري بشكل واضح مقابل الدولار واليورو، بنحو 0.2%.
- وفي سوق الصرف الأجنبي، لم يكن أداء الكرونة النرويجية والسويدية جيدًا أيضًا. تتراجع العملات الاسكندنافية مقابل معظم أزواج العملات.
- في سوق السلع، وتحديدًا في قطاع المنتجات الزراعية، يستمر انخفاض أسعار الكاكاو. وتتعرض هذه السلعة لضغوط هائلة ومطولة على العرض، حيث انخفضت أسعار العقود بأكثر من 6% اليوم.
- انخفض سعر النفط بأكثر من 1.5%، ليختبر مجددًا أدنى مستوياته الأخيرة.
- تواصل المعادن النفيسة موجة نمو جديدة. ويتصدر البلاديوم قائمة الصاعدين بنسبة تصل إلى 5%، بينما ارتفع البلاتين والفضة بنسبة 2%. وارتفع الذهب بنحو 0.2%.
- لا تُسهم أسعار الفائدة المنخفضة وتبني المؤسسات للعملات الرقمية في دعم سوق العملات المشفرة، حيث لوحظت انخفاضات كبيرة في جميع القطاعات. وانخفض سعر البيتكوين بنسبة تصل إلى 3%، ليصل إلى مستوى 85,000 دولار. ويبدو الوضع أسوأ بالنسبة للإيثيريوم، الذي انخفض بنسبة تصل إلى 5%، ليهبط مجددًا إلى ما دون المستوى النفسي البالغ 3,000 دولار.
