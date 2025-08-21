اقرأ أكثر

عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة

٤:٣٠ م ٢١ أغسطس ٢٠٢٥

 

صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
  • مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 224, المتوقع: 226, الفعلي: 235
  • المطالبات المستمرة: السابق: 1942, المتوقع: 1960, الفعلي: 1972
  • مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: 15.9, المتوقع: 6.8, الفعلي: -0.3
 

أظهر مسح توقعات أعمال التصنيع لشهر أغسطس 2025 ضعفًا في نشاط المصانع الإقليمي، مع انخفاض مؤشر النشاط العام إلى -0.3، وتحول الطلبات الجديدة إلى السلبية، وتباطؤ الشحنات، وإن كانت لا تزال إيجابية. استمر التوظيف في الارتفاع بشكل طفيف، بينما ظلت ضغوط الأسعار مرتفعة، حيث بلغت تكاليف مستلزمات الإنتاج أعلى مستوياتها منذ عام 2022. وتتوقع الشركات ارتفاع أسعارها بنسبة 4.1% خلال العام المقبل، وتوقعت أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 3.6%، على الرغم من تراجع توقعات نمو الأجور. ورغم التباطؤ الحالي، أعربت الشركات عن تفاؤل أكبر للأشهر الستة المقبلة، حيث وصلت الطلبات والشحنات وتوقعات الإنفاق الرأسمالي المستقبلية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

كتبها

Milad Azar

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات