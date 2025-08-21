عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
- مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 224, المتوقع: 226, الفعلي: 235
- المطالبات المستمرة: السابق: 1942, المتوقع: 1960, الفعلي: 1972
- مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: 15.9, المتوقع: 6.8, الفعلي: -0.3
أظهر مسح توقعات أعمال التصنيع لشهر أغسطس 2025 ضعفًا في نشاط المصانع الإقليمي، مع انخفاض مؤشر النشاط العام إلى -0.3، وتحول الطلبات الجديدة إلى السلبية، وتباطؤ الشحنات، وإن كانت لا تزال إيجابية. استمر التوظيف في الارتفاع بشكل طفيف، بينما ظلت ضغوط الأسعار مرتفعة، حيث بلغت تكاليف مستلزمات الإنتاج أعلى مستوياتها منذ عام 2022. وتتوقع الشركات ارتفاع أسعارها بنسبة 4.1% خلال العام المقبل، وتوقعت أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 3.6%، على الرغم من تراجع توقعات نمو الأجور. ورغم التباطؤ الحالي، أعربت الشركات عن تفاؤل أكبر للأشهر الستة المقبلة، حيث وصلت الطلبات والشحنات وتوقعات الإنفاق الرأسمالي المستقبلية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.