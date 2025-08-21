مخطط اليوم: EURUSD (21.08.2025)

ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات، مرتدًا من مستوى الدعم الرئيسي عند 1.163. وبالتالي، لا يزال الزوج ضمن نطاق الاستقرار الذي استمر منذ أوائل أغسطس، مُظهرًا مرونةً في مواجهة الإشارات المتضاربة من الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات السوق المتسارعة بشأن السياسة النقدية الأمريكية.
ساعدت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) زوج اليورو/الدولار الأمريكي على الحفاظ على مستوى 1.165، وهو مستوى أدنى بقليل من منتصف فترة التوحيد الحالية. بعد هذا التعافي، يتداول الزوج في نطاق ضيق بين المتوسطين المتحركين الأساسيين لـ 30 و100 فترة على الرسم البياني للأربع ساعات. مؤشر القوة النسبية (RSI) محايد حول مستوى 50. المصدر: xStation5
ما الذي يُحدد مسار زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم؟
- أشارت تقارير مؤشر مديري المشتريات لأكبر اقتصادات منطقة اليورو إلى تسارع غير متوقع في نشاط القطاع الخاص، وخاصةً في قطاع التصنيع. وانحسر الركود في قطاع الصناعة الفرنسي (49.9) بعد أشهر من القراءات التي كانت أقل بكثير من مستوى 50، بينما سجل قطاع التصنيع الألماني أقوى نمو إنتاجي له في أكثر من ثلاث سنوات.
- يُبرر التعافي الأوروبي توقف البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة، والذي أُعلن عنه بعد قراره الأخير. ووفقًا لرئيسة البنك، كريستين لاغارد، فإن النطاق الحالي بين 2% و2.15% كافٍ بالنظر إلى أن التضخم في طريقه إلى الهدف والمؤشرات الواضحة على تحسن الزخم الاقتصادي. يُخفف هذا من توقعات السوق باحتمال إجبار البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة إلى ما دون 2% بسبب خطر الركود الناجم عن رسوم دونالد ترامب الجمركية.
- مع ذلك، قد يُنهي خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غدًا في جاكسون هول حالة التماسك. وقد يدفع الموقف المتشدد تجاه بيانات التضخم الأخيرة و/أو التقليل من أهمية التعديلات القياسية لبيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) زوج اليورو/دولار أمريكي إلى ما دون 1.163. في المقابل، حتى غياب أي تحولات كبيرة في خطاب الاحتياطي الفيدرالي قد يُشجع المشترين على الاستعداد لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.