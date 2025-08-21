مخطط اليوم: EURUSD (21.08.2025)

ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات، مرتدًا من مستوى الدعم الرئيسي عند 1.163. وبالتالي، لا يزال الزوج ضمن نطاق الاستقرار الذي استمر منذ أوائل أغسطس، مُظهرًا مرونةً في مواجهة الإشارات المتضاربة من الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات السوق المتسارعة بشأن السياسة النقدية الأمريكية.

ساعدت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) زوج اليورو/الدولار الأمريكي على الحفاظ على مستوى 1.165، وهو مستوى أدنى بقليل من منتصف فترة التوحيد الحالية. بعد هذا التعافي، يتداول الزوج في نطاق ضيق بين المتوسطين المتحركين الأساسيين لـ 30 و100 فترة على الرسم البياني للأربع ساعات. مؤشر القوة النسبية (RSI) محايد حول مستوى 50. المصدر: xStation5

ما الذي يُحدد مسار زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم؟