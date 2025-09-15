عاجل: بيانات انكماشية قوية من سويسرا، وزوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري يتفاعل 💡

سويسرا - بيانات تضخم مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس:

مؤشر أسعار المنتجين: الفعلي: -0.6% على أساس شهري؛ المتوقع: 0.1% على أساس شهري؛ السابق: -0.2% على أساس شهري

مؤشر أسعار المنتجين: الفعلي: -1.8% على أساس سنوي؛ السابق: -0.9% على أساس سنوي

ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بعد بيانات انكماشية قوية من سويسرا. على الرغم من عدم وجود توقعات بخفض أسعار الفائدة خلال قرار البنك الوطني السويسري الأسبوع المقبل، إلا أن هذه البيانات قد تبرر هذه الخطوة.