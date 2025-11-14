اقرأ أكثر
٣:٢٨ م · ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي أعلى بقليل من التوقعات! 📈💶

أهم النقاط
EUR/USD
فوركس
-
-
أهم النقاط
  • يفقد زوج العملات EURUSD بعضًا من قوته بعد صدور البيانات.

 

١١:٠٠، منطقة اليورو - بيانات الناتج المحلي الإجمالي:

 

  • الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) (الربع الثالث): النمو الحالي ٠.٢٪؛ التوقعات ٠.٢٪؛ السابق ٠.١٪؛
  • الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث): النمو الحالي ١.٤٪ على أساس سنوي؛ التوقعات ١.٣٪ على أساس سنوي؛ السابق ١.٥٪ على أساس سنوي؛

 

وفقًا لبيانات يوروستات الصادرة في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة ٠.٢٪ ربع سنويًا (مُعدّل موسميًا) في الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، مع نمو قدره ٠.٣٪ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة ١.٤٪، وفي الاتحاد الأوروبي بنسبة ١.٦٪. وارتفع معدل التوظيف بنسبة ٠.١٪ ربع سنويًا في منطقة اليورو وبنسبة ٠.٢٪ في الاتحاد الأوروبي. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التوظيف في منطقة اليورو بنسبة ٠.٥٪، وفي الاتحاد الأوروبي بنسبة ٠.٦٪.

 

زوج اليورو/الدولار الأمريكي (M5)

المصدر: xStation5

١٤ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٥٤ م

ملخص يومي: وول ستريت تحاول وقف موجة البيع 📌الذهب ينخفض بنسبة 1.8%، والبيتكوين يخسر 4.5%
١٤ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٤٢ م

انخفاض أسعار القمح وسط تقرير WASDE الذي جاء أعلى من المتوقع
١٤ نوفمبر ٢٠٢٥, ٨:٣٢ م

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل طفيف بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن تغيرات المخزونات
١٤ نوفمبر ٢٠٢٥, ٨:٣٠ م

إفتتاح الأسواق الأمريكية : US100 يبدأ محاولة انتعاش 🗽أسهم ميكرون تقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق📈

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات