عاجل: بيانات الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي أعلى بقليل من التوقعات! 📈💶

يفقد زوج العملات EURUSD بعضًا من قوته بعد صدور البيانات.

١١:٠٠، منطقة اليورو - بيانات الناتج المحلي الإجمالي:

الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) (الربع الثالث): النمو الحالي ٠.٢٪؛ التوقعات ٠.٢٪؛ السابق ٠.١٪؛

الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث): النمو الحالي ١.٤٪ على أساس سنوي؛ التوقعات ١.٣٪ على أساس سنوي؛ السابق ١.٥٪ على أساس سنوي؛

وفقًا لبيانات يوروستات الصادرة في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة ٠.٢٪ ربع سنويًا (مُعدّل موسميًا) في الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، مع نمو قدره ٠.٣٪ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة ١.٤٪، وفي الاتحاد الأوروبي بنسبة ١.٦٪. وارتفع معدل التوظيف بنسبة ٠.١٪ ربع سنويًا في منطقة اليورو وبنسبة ٠.٢٪ في الاتحاد الأوروبي. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التوظيف في منطقة اليورو بنسبة ٠.٥٪، وفي الاتحاد الأوروبي بنسبة ٠.٦٪.

زوج اليورو/الدولار الأمريكي (M5)

المصدر: xStation5