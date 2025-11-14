ملخص يومي: وول ستريت تحاول وقف موجة البيع 📌الذهب ينخفض بنسبة 1.8%، والبيتكوين يخسر 4.5%

تحاول مؤشرات وول ستريت وقف عمليات البيع الأخيرة، حيث تحول مؤشر ناسداك 100 إلى اللون الأخضر على الرغم من انخفاضه بنسبة 1.5٪ تقريبًا في بداية الجلسة. ومع ذلك، لا يزال الاهتمام بالشراء محدودًا، ولا يزال خطر تجدد الانخفاضات قائمًا، حيث ظل مؤشر VIX فوق 20 نقطة.

يستمر البيع على الرغم من انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية، ولا تزال المشاعر حول الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي حذرة. استأنفت أسهم CoreWeave ، أحد المقاييس الرئيسية للتفاؤل المحيط بطلب وحدات معالجة الرسومات وقوة الحوسبة، انخفاضها - حيث خسرت ما يقرب من 30٪ خلال الأيام الخمسة الماضية.

ارتفعت أسهم Micron اليوم حيث رفع محللو Morgan Stanley السعر المستهدف للأسهم إلى مستوى قياسي 325 دولارًا من 220 دولارًا سابقًا، مما يسلط الضوء على الارتفاع الحاد في أسعار ذاكرة DDR5 ، والتي تضاعفت ثلاث مرات خلال الشهر الماضي، وهو مستوى لم نشهده منذ التسعينيات.

تم تحديد عملاق التكنولوجيا الصيني علي بابا ( BABA.US ) على أنه يقدم الدعم التكنولوجي "للعمليات" العسكرية الصينية التي تستهدف الولايات المتحدة، وفقًا لمعلومات استخباراتية تمت الإشارة إليها في مذكرة الأمن القومي للبيت الأبيض. تمدد أسهم علي بابا عمليات البيع اليوم.

تفقد كل من العملات المشفرة والمعادن الثمينة قوتها اليوم، حيث انخفض الذهب بنسبة 1.8٪ تقريبًا وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة 5٪ تقريبًا، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2025. يرتفع الدولار الأمريكي قليلاً اليوم.

تتداول عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية ( WHEAT ) على انخفاض حاد اليوم بعد تقرير وزارة الزراعة الأمريكية WASDE ، والذي أظهر مخزونات نهائية أعلى بكثير من المتوقع عند 901 مليون بوشل، مقارنة بـ 869 مليون المتوقعة. جاءت مخزونات الذرة متوافقة مع التوقعات، بينما انخفضت مخزونات فول الصويا قليلاً (290 مليون مقابل 302 مليون المقدرة).

جاء التغير في مخزونات الغاز الطبيعي الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (بالمليار قدم مكعب) عند 45 مليار مقابل 34 مليار متوقعة و33 مليار سابقًا. كان رد فعل NATGAS على البيانات خافتًا؛ وارتفعت العقود الآجلة قليلاً بعد التقرير.

ووفقًا لبيانات FactSet ، فإن 91% من شركات S&P 500 قد أعلنت بالفعل عن نتائجها، وتجاوزت 82% توقعات الأرباح، بينما تجاوزت 77% توقعات الإيرادات - وهو ربع سنة إيجابي على نطاق واسع. 91% من شركات S&P 500 التي أبلغت بالفعل عن نتائجها، تجاوزت 82% توقعات ربحية السهم - وهو أعلى بكثير من متوسط ​​5 سنوات (78%) ومتوسط ​​10 سنوات (75%). إذا استمر هذا الرقم، فسوف يطابق أفضل معدل فوز منذ الربع الثالث من عام 2021.

انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 1.1% تقريبًا اليوم، بينما انخفض مؤشر FTSE البريطاني بنسبة 0.7% تقريبًا؛ وتعرضت المعنويات لضغوط من عمليات بيع المؤشرات الأمريكية قبل بدء الجلسة في وول ستريت.

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في منطقة اليورو التي صدرت اليوم نموًا بنسبة 0.2%، وهو ما يتماشى مع التوقعات وأعلى من 0.1% السابقة. على أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4%، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.3%، وإن كان أقل بقليل من 1.5% السابقة.

وارتفع التوظيف في منطقة اليورو بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، و0.2% في الاتحاد الأوروبي. وعلى أساس سنوي، ارتفع التوظيف بنسبة 0.5% في منطقة اليورو و0.6% في الاتحاد الأوروبي.

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في فرنسا لشهر أكتوبر زيادة بنسبة 0.1% على أساس شهري، وهو ما يتوافق مع التوقعات (بعد انخفاض بنسبة 1% على أساس شهري سابقًا). وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي 0.9%، وهو أقل بقليل من توقعات 1% وانخفض من 1.2% سابقًا. وأشارت البيانات الإسبانية إلى زيادة بنسبة 0.7% على أساس شهري، بما يتماشى مع التقديرات (بعد -0.3% على أساس شهري سابقًا). وارتفع التضخم السنوي بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع التوقعات ويتجاوز نسبة 3.0% السابقة.