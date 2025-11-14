DE40: الأسواق الأوروبية تواصل انخفاضها

- واصلت الأسواق الأوروبية انخفاضها، مدفوعةً بخيبة الأمل من توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
- ارتفع التضخم في إسبانيا.
- خيبة أمل الصناعة الصينية.
- الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي يتوافق مع التوقعات.
- ارتفعت أسهم شركة سيمنز للطاقة بفضل توقعاتها بشأن توربينات الرياح ومراكز البيانات.
- واصلت الأسواق الأوروبية انخفاضها، مدفوعةً بخيبة الأمل من توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
- ارتفع التضخم في إسبانيا.
- خيبة أمل الصناعة الصينية.
- الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي يتوافق مع التوقعات.
- ارتفعت أسهم شركة سيمنز للطاقة بفضل توقعاتها بشأن توربينات الرياح ومراكز البيانات.
شهدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع تفاقمًا في انخفاضات السوق الأوروبية. فقد خيبت التصريحات الأخيرة الصادرة عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في الولايات المتحدة آمال السوق بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ما يتردد صداه في الأسواق العالمية. وتتصدر بولندا وألمانيا قائمة الأسواق التي شهدت انخفاضات في أوروبا. وتراجعت عقود مؤشر داكس 40 بأكثر من 1%. كما انخفضت أسعار عقود SPA35 وITA40 وUK100 بنسبة أقل قليلاً، وإن كانت انخفضت بنحو 0.7%. ويشهد سوق الأسهم الفرنسية أداءً أفضل، حيث انخفض مؤشر CAC40 بنحو 0.4%. ويشهد مؤشر سويسرا أداءً إيجابيًا طفيفًا في منتصف الجلسة.
يتعرض السوق لضغوط واسعة النطاق. على مؤشر داكس، تُلاحظ أكبر الانخفاضات في أسهم شركات التكنولوجيا والأدوية، تليها شركات التجزئة والخدمات والموزعون. وتشهد الشركات الصناعية حاليًا أداءً إيجابيًا طفيفًا.
بيانات الاقتصاد الكلي:
- لا تزال قراءة التضخم في إسبانيا تشير إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار. فقد ارتفعت الأسعار شهريًا بنسبة 0.7%، وارتفع التضخم السنوي إلى 3.1%.
- جاء النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي أعلى بقليل من التوقعات على أساس سنوي. ونما اقتصاد الاتحاد الأوروبي ربع سنويًا بنسبة 0.2%. كما يشهد الميزان التجاري اتجاهًا تصاعديًا. بعد انتهاء الجلسة، سيتحدث ممثل البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، عن السياسة النقدية.
- خارج أوروبا، يبدو الوضع الاقتصادي أضعف بكثير. تشهد الصين، أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لأوروبا، نموًا ضعيفًا في الإنتاج الصناعي، مع استمرار تراجع ديناميكياتها.
DE40 (D1)
يواصل السعر انخفاضاته التي سجلها أمس ويتوقف عند منطقة المقاومة حول مستوى فيبو 61.8 من الموجة الصعودية الأخيرة. وستكون المهمة الأهم للمشترين هي منع السعر من تجاوز مستوى 23,800 نقطة لتجنب تعمق التصحيح. في حال فشله، قد يصل المزيد من الانخفاضات إلى 23,500-23,300 نقطة، حيث تقع مناطق الدعم التالية. السيناريو الأساسي هو الانتقال إلى مرحلة التماسك وانتظار دفعة سعرية عند منطقة 24,400-23,800 نقطة.
أخبار الشركة:
- سيمنز للطاقة (SIE.DE) - ارتفعت أسهم شركة سيمنز للطاقة (SIE.DE)، وهي جزء من مجموعة سيمنز المسؤولة عن أنظمة الطاقة، بنسبة تصل إلى 8% في جلسة اليوم. وتعزى هذه الزيادات إلى توقعات ممتازة بشأن توربينات الرياح والطلب من مراكز البيانات.
- بيشتل (BC8.DE) - نشرت شركة تكنولوجيا المعلومات الألمانية نتائج ربع سنوية فاقت توقعات المستثمرين فيما يتعلق بالأرباح قبل الفوائد والضرائب. ارتفعت قيمة الشركة بأكثر من 10%.
- أليانز (ALV.DE) - نشرت المجموعة المالية نتائج ممتازة، ورفعت توقعاتها لنهاية العام. وارتفعت أرباح الشركة بأكثر من 1%.
- ريتشمونت (CFR.CH) - نشرت شركة الأزياء نتائج ممتازة، بما في ذلك زيادة بنسبة 14% في المبيعات الفصلية. وارتفعت أرباح الشركة بنسبة تصل إلى 6%.
ملخص يومي: وول ستريت تحاول وقف موجة البيع 📌الذهب ينخفض بنسبة 1.8%، والبيتكوين يخسر 4.5%
انخفاض أسعار القمح وسط تقرير WASDE الذي جاء أعلى من المتوقع
استمرار عمليات بيع أسهم علي بابا وسط مخاوف البيت الأبيض بشأن الأمن القومي📌
ملخص موسم أرباح الشركات الأمريكية 🗽ما تُظهره أحدث بيانات FactSet