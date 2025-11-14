DE40: الأسواق الأوروبية تواصل انخفاضها

شهدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع تفاقمًا في انخفاضات السوق الأوروبية. فقد خيبت التصريحات الأخيرة الصادرة عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في الولايات المتحدة آمال السوق بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ما يتردد صداه في الأسواق العالمية. وتتصدر بولندا وألمانيا قائمة الأسواق التي شهدت انخفاضات في أوروبا. وتراجعت عقود مؤشر داكس 40 بأكثر من 1%. كما انخفضت أسعار عقود SPA35 وITA40 وUK100 بنسبة أقل قليلاً، وإن كانت انخفضت بنحو 0.7%. ويشهد سوق الأسهم الفرنسية أداءً أفضل، حيث انخفض مؤشر CAC40 بنحو 0.4%. ويشهد مؤشر سويسرا أداءً إيجابيًا طفيفًا في منتصف الجلسة.

المصدر: Bloomberg Finance Lp

يتعرض السوق لضغوط واسعة النطاق. على مؤشر داكس، تُلاحظ أكبر الانخفاضات في أسهم شركات التكنولوجيا والأدوية، تليها شركات التجزئة والخدمات والموزعون. وتشهد الشركات الصناعية حاليًا أداءً إيجابيًا طفيفًا.

بيانات الاقتصاد الكلي:

لا تزال قراءة التضخم في إسبانيا تشير إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار. فقد ارتفعت الأسعار شهريًا بنسبة 0.7%، وارتفع التضخم السنوي إلى 3.1%.

جاء النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي أعلى بقليل من التوقعات على أساس سنوي. ونما اقتصاد الاتحاد الأوروبي ربع سنويًا بنسبة 0.2%. كما يشهد الميزان التجاري اتجاهًا تصاعديًا. بعد انتهاء الجلسة، سيتحدث ممثل البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، عن السياسة النقدية.

خارج أوروبا، يبدو الوضع الاقتصادي أضعف بكثير. تشهد الصين، أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لأوروبا، نموًا ضعيفًا في الإنتاج الصناعي، مع استمرار تراجع ديناميكياتها.

DE40 (D1)

المصدر: xStation5

يواصل السعر انخفاضاته التي سجلها أمس ويتوقف عند منطقة المقاومة حول مستوى فيبو 61.8 من الموجة الصعودية الأخيرة. وستكون المهمة الأهم للمشترين هي منع السعر من تجاوز مستوى 23,800 نقطة لتجنب تعمق التصحيح. في حال فشله، قد يصل المزيد من الانخفاضات إلى 23,500-23,300 نقطة، حيث تقع مناطق الدعم التالية. السيناريو الأساسي هو الانتقال إلى مرحلة التماسك وانتظار دفعة سعرية عند منطقة 24,400-23,800 نقطة.

