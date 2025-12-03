عاجل: EURUSD ينخفض بعد بيانات ISM الأفضل قليلاً 🔎

03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - بيانات معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر نوفمبر:
- مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي (ISM): الفعلي 52.6؛ المتوقع 52.0؛ السابق 52.4؛
- أسعار غير التصنيع (ISM): الفعلي 65.4؛ السابق 70.0؛
- الطلبات الجديدة غير الصناعية (ISM): الفعلي 52.9؛ السابق 56.2؛
- التوظيف في غير التصنيع (ISM): الفعلي 48.9؛ السابق 48.2؛
- نشاط الأعمال غير الصناعي (ISM): الفعلي 54.5؛ السابق 54.3؛
أشار مؤشر مديري المشتريات العالمي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة (S&P Global Services PMI) لشهر نوفمبر إلى استمرار النمو القوي في قطاع الخدمات، حيث بلغ المؤشر الرئيسي 54.1 نقطة، مما يشير إلى التوسع، ولكنه في أدنى مستوى له في خمسة أشهر. وارتفعت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ أواخر عام 2024، وزادت الشركات من التوظيف، مدعومةً بتحسن الثقة بعد إغلاق الحكومة وتوقعات بنمو أقوى وانخفاض أسعار الفائدة مستقبلاً. ومع ذلك، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مدفوعةً بارتفاع تكاليف العمالة والتعريفات الجمركية، ورفعت الشركات أسعارها بوتيرة أسرع، مما يُشكل خطرًا على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. وبشكل عام، وبالتزامن مع قوة قطاع التصنيع، يشير المسح إلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% تقريبًا في الربع الرابع، مدفوعًا بشكل خاص بنشاط قوي في قطاع الخدمات المالية.
