٦:٥٦ م · ٣ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة أقل من المتوقع 📌

02:45 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:

 

  • مؤشر مديري المشتريات العالمي للخدمات من ستاندرد آند بورز: الفعلي 54.1؛ المتوقع 55.0؛ السابق 54.8؛
  • مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من ستاندرد آند بورز: الفعلي 54.2؛ المتوقع 54.8؛ السابق 54.6؛

 

 

 

