عاجل: مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة أقل من المتوقع 📌

02:45 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:
- مؤشر مديري المشتريات العالمي للخدمات من ستاندرد آند بورز: الفعلي 54.1؛ المتوقع 55.0؛ السابق 54.8؛
- مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من ستاندرد آند بورز: الفعلي 54.2؛ المتوقع 54.8؛ السابق 54.6؛
ملخص يومي: وول ستريت تنهي الأسبوع بمكاسب هادئة 🗽 انخفاض العملات المشفرة
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5% لتصل إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات 🔎
بيتكوين يخسر 3% 📉نمط العلم الهبوطي الفني؟
3 أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (05.12.2025)