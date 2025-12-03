اقرأ أكثر
٦:٢٢ م · ٣ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: الإنتاج الصناعي الأمريكي ضمن التوقعات! ↔️

15:15 - الإنتاج الصناعي الأمريكي (سبتمبر):

 

  • شهريًا: 0.1% (المتوقع 0%، السابق -0.1%)
  • استغلال الطاقة الإنتاجية: 75.9% (المتوقع 76.9%، السابق 75.9%)

 

تحسن الإنتاج الشهري بشكل طفيف من -0.1% إلى 0.1%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0%.

بقي معدل استغلال الطاقة الإنتاجية عند نفس المستوى تقريبًا، وهو رقم أقل من توقعات السوق.

 

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (M1)

 

 

 

