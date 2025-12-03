عاجل: الإنتاج الصناعي الأمريكي ضمن التوقعات! ↔️

15:15 - الإنتاج الصناعي الأمريكي (سبتمبر):
- شهريًا: 0.1% (المتوقع 0%، السابق -0.1%)
- استغلال الطاقة الإنتاجية: 75.9% (المتوقع 76.9%، السابق 75.9%)
تحسن الإنتاج الشهري بشكل طفيف من -0.1% إلى 0.1%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0%.
بقي معدل استغلال الطاقة الإنتاجية عند نفس المستوى تقريبًا، وهو رقم أقل من توقعات السوق.
اليورو مقابل الدولار الأمريكي (M1)
ملخص يومي: وول ستريت تنهي الأسبوع بمكاسب هادئة 🗽 انخفاض العملات المشفرة
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5% لتصل إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات 🔎
بيتكوين يخسر 3% 📉نمط العلم الهبوطي الفني؟
3 أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (05.12.2025)