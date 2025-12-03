اقرأ أكثر
٧:٣٨ م · ٣ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: النفط يتراجع بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 📈

03:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:

 

  • معدلات تشغيل المصافي الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: الفعلية 1.8% على أساس أسبوعي؛ السابقة 2.3% على أساس أسبوعي؛
  • مخزونات كوشينغ من النفط الخام: الفعلية -0.457 مليون؛ السابقة -0.068 مليون؛
  • مخزونات النفط الخام: المتوقعة -1.900 مليون؛ السابقة 2.774 مليون؛

 

 

 

٥ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:١٥ م

ملخص يومي: وول ستريت تنهي الأسبوع بمكاسب هادئة 🗽 انخفاض العملات المشفرة
٥ ديسمبر ٢٠٢٥, ٧:٤٢ م

نمو استثمارات البنوك في سندات الخزينة السعودية
٥ ديسمبر ٢٠٢٥, ٧:٠٧ م

عاجل: تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يتماشى مع التوقعات 🔎 بيانات أولية لجامعة ميشيغان أعلى قليلاً
٥ ديسمبر ٢٠٢٥, ٥:٣٤ م

عاجل: انخفاض معدل البطالة في كندا🍁انخفاض حاد في زوج العملات USDCAD📉


